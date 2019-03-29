Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

Чего ждать от чемпионата Беларуси по футболу-2019? Рассказываем про фаворитов

29.03.2019 - 17:22

Новости Беларуси. О начале нового футбольного сезона. До старта чемпионата Беларуси остаются считанные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В матче-открытии национального первенства футбольный клуб «Минск» на своем поле встретится с «Витебском». Стоит отметить, что зимнее межсезонье команды высшей лиги провели бурно: здесь и солидные приобретения, и неожиданные потери. Чего только стоит проигрыш многолетнего лидера борисовского БАТЭ в споре за Суперкубок страны и вылет команды из розыгрыша Кубка.

Каким ожидается предстоящий сезон в целом и его первая игра в частности? Узнаем у нашего корреспондента Ярослава Писаренко.

Ярослав Писаренко, СТВ:
Я, как и многие болельщики, жду белорусского футбольного чемпионата. До старта осталось несколько часов. Прям сейчас на стадионе немного прохладно, но я надеюсь, что ни мне, ни болельщикам, ни тем более игрокам не помешает получить максимальное удовольствие от сегодняшней игры.

Почему я так жду старта чемпионата? Потому что появился новый председатель федерации – Владимир Базанов. Очень интересно посмотреть на его работу, на то, как при нем поменяется белорусский футбол и поменяется ли. Но ответ на этот вопрос мы уже получим только по ходу сезона. А прямо сейчас я бы сакцентировал внимание на спортивной составляющей. Думаю, в 2019 году будем яркая и классная чемпионская гонка.

Это первый сезон, который борисовчане проводят без Анатолия Капского. Также это первый сезон для Алексея Баги в качестве главного тренера. Он готовил команду в межсезонье, он подводил ребят к борьбе на дистанции и с него, думаю, в этом сезоне будет большой спрос.

Выросли хорошие конкуренты для борисовчан. Начнем их перечислять с солигорского «Шахтера», потому что многие специалисты относят «горняков» к главным претендентам на кубок на чемпионат в этом сезоне. Очень опытный у них тренерский штаб, очень крепкий состав. Почему бы «горнякам» не побороться не просто за тройку, а за золотые медали? Главным конкурентом БАТЭ можно назвать брестское «Динамо». Коллектив показал, что способен бороться с БАТЭ.

Не забываем и минское «Динамо». Конечно, сложно отнести минскую команду к главным претендентам на чемпионство, но посмотрим – всякое в футболе бывает. Не будем забывать и о середняках. Если взять сегодняшние играющие команды – «Минск» и «Витебск». «Витебск» в 2018 году занял 4-ое место. Буквально в шаге этот коллектив остановился от бронзовых медалей. «Витебск» в этом сезоне очень мотивирован.

Новости по теме

Юрий Пунтус: «Складывается ощущение, что мы не любим свой футбол»

29 марта стартует 1-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре

Владимира Базанова избрали новым главой БФФ. Рассказываем, как это было

Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси

Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»

«Динамо-Брест» заплатит компенсацию «Неману» за переход Павла Савицкого

Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»
‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко: Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Чтобы не было подобных разборок

Новости экономики за 29.03.2019

С 1 апреля базовая арендная величина увеличится на 79 копеек

В «Яндекс.Деньгах» появятся белорусские рубли

В Минске специальным лого обозначат такси, которые не повысят цены к Европейским играм

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация

Чего ждать от чемпионата Беларуси по футболу-2019? Рассказываем про фаворитов

Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества

Все новости