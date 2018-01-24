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Человек бы мог прийти, получить ресурсы и создавать свой бизнес. В Беларуси ждут появления инновационных проектов

24.01.2018 - 11:37

Новости Беларуси. В Беларуси ждут появления инновационных проектов, которые будут относиться к пятому и шестому технологическим укладам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перспективе их должно быть не меньше 75 %. Такую задачу поставили в Совете Министров. Здесь обсудили ход выполнения Государственной программы инновационного развития. Работает она уже два года. Сейчас в ее рамках реализуется 86 проектов. Наибольшее количество – у Академии наук, Министерства промышленности, облисполкомов.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Сегодня мы создаем инновационные площадки, создаем технопарки, центры трансфера технологий. Тем самым создаем инфраструктуру, в которой бы все желающие, прежде всего мы рассчитываем на молодежь, чтобы могли, если у человека есть идеи, желание, он бы мог прийти, получить ресурсы и создавать свой бизнес. За 2017 год мы создали четыре технопарка, два центра трансфера технологий. Сегодня у нас есть уже технопарки во всех областных центрах, в крупных городах.

Следует отметить, что инновационный фонд к концу 2017 года был освоен полностью. Значительна и доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции – более трети от общего объема. Ставку сейчас делают также на развитие инновационного предпринимательства.

Человек бы мог прийти, получить ресурсы и создавать свой бизнес. В Беларуси ждут появления инновационных проектов

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