﻿ «Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?

23.01.2018 - 23:56

Новости Беларуси. На мировом рынке вакансий – кризис. В Беларуси – удалось заметно стабилизировать дисбаланс между вакансиями и соискателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Конечно, не все специалисты востребованы одинаково, но поменять род деятельности возможно, было бы желание. Помочь в этом вопросе всегда готово государство.

Павлику нет и четырех лет, а в дорожных знаках он разбирается не хуже юного инспектора дорожного движения. Стремительное развитие общества заставляет развиваться каждого человек, в профессиональном плане – тем более. Поэтому мама юного знатока ПДД уже в декрете решила пополнить свой багаж профессиональных знаний.

Юлия Мицкевич, предприниматель-ремесленник:
С учетом моего хобби я решила попробовать это хобби монетизировать. Потом узнала, что можно получить субсидию от государства. Для этого надо было пойти на обучение.

На мировом рынке труда очередной антирекорд: без постоянного заработка находится каждый двадцатый житель планеты в активном возрасте. Почти 193 миллиона человек.

В Беларуси за ушедший год создали более 55 тысяч новых рабочих мест, а напряжение на рынке труда сократили в два раза. Сейчас две вакансии на одного человека. Правда, порой приходится менять свою профессиональную ориентацию.

Ольга Тарасюк, начальник отдела управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
70 % практически профессий у нас рабочие, потому что именно эти профессии востребованы.

В 2017 году на водителей, печников и штукатуров и другие самые востребованные профессии обучились около 1300 жителей столицы. Сейчас по направлению Центра занятости в Минске учат трем десяткам специальностей, от парикмахера до предпринимателя. 

Ольга Тарасюк:
Если человек потерял свои профессиональные компетенции, допустим, длительное время был без работы, либо его профессия уже устарела – в этих случая служба занятости дает возможность переобучиться.

Юлия Мицкевич не нарадуется: вместе с бизнес-навыками ремесленник получила еще и бонус. Заметно упростились требования к тем, кто занимается любимым и прибыльным делом.

Юлия Мицкевич:
Официально разрешили продавать в интернете, указывать цены. Это вау! Сейчас множество курсов разных – платных, бесплатных, разных по продолжительности. То есть было бы желание.

Главное, чтобы желание соискателей совпадало с возможностями региона. Работать, создавая новую работу, как Минске, необходимо по всей стране.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

БРСМ открыл горячие линии по вопросам трудоустройства молодежи
БРСМ открыл горячие линии по вопросам трудоустройства молодежи 		Минск поможет строителям из регионов питанием и жильем
Все новости по теме Занятость в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru