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«Человек, выходящий на рыбалку, должен быть в спасательном жилете как минимум»

15.01.2018 - 19:18

Новости Беларуси. Спасатели Минской области настоятельно просят не выходить граждан на лед. Это прежде всего касается любителей рыбной ловли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не дожидаясь, пока хорошо подморозит, люди рискуют жизнью. Так, на выходные страшной смертью погиб 41-летний мужчина в Смолевичском районе. Жертвой личной самонадеянности мог стать еще один рыбак: ему повезло – вытащили из воды люди, которые были рядом. Чтобы не допустить трагичных происшествий, в столичной области объявлен запрет выхода на лед до окончания ледостава.

Анвар Адилжанович, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах»:
Есть очень опытные рыболовы. Они обращаются, звонят в спасательные станции. Им говорят, какая толщина льда. Если они находятся в районе действия спасательных станций, то поверьте мне: водолазы всегда мониторят и всегда  могут оказать действенную помощь. Но опять-таки, человек, выходящий на рыбалку, должен быть в спасательном жилете как минимум. Или хотя бы иметь спасалки, чтобы можно было самому выбраться изо льда.

«Человек, выходящий на рыбалку, должен быть в спасательном жилете как минимум»

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