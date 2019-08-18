«Чем больше поощрим людей, тем лучше». Подводим итоги рабочей поездки Президента в Стародорожский район
Новости Беларуси. Исходя из информации, представленной главе государства губернатором, ситуация в Минском регионе стабильная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Растет валовой региональный продукт, производительность труда, экспорт товаров даже без учета нефти и нефтепродуктов, прямые иностранные инвестиции.
Юлия Огнева, СТВ:
Можно сказать, что напутствие, данное главой государства во время назначения Анатолия Исаченко, мало-помалу начинает претворяться в жизнь. Если помните, это звучало так: «Очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось». И ведь получается – но в целом, за которым не должны прятаться частности (как, впрочем, и наоборот).
Например, во время посещения хозяйства «Шапчицы-Агро» Александр Лукашенко выразил обеспокоенность ситуацией на заводе «Атлант». Связь прямая: «Шапчицы-Агро» – подшефное хозяйство столичного предприятия. А посещая Стародорожский лесхоз, глава государства поручил разработать комплексную программу по развитию лесного хозяйства.
Подробности рабочей поездки главы государства в Минскую область – у корреспондента Юлии Бешановой.
Последние дождливые дни внесли в планы уборки существенные коррективы: зерновые почти собраны, но в полях еще стоит овес и ячмень. С борта президентского вертолета качество сельхозработ как на ладони, отсюда и практически мгновенные поручения. И не только по Минской области. Сказанное адресовано абсолютно всем аграриям. План по каждой культуре определили четко еще три недели назад на селекторе.
«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Получим 7 миллионов зерна колосовых – будем с хлебом. Ну и готовиться к кукурузе, третий раз говорю публично. Готовиться. И надо не 830-850 тысяч тонн закупать в резерв, а надо до миллиона. Накормить народ (это немного надо нам хлеба), и остальное останется в резерве. Вот весь расклад. Поэтому эти вот дни – сегодня, завтра, послезавтра – мы должны напрячься настолько, чтобы убрать все, что у нас стоит из зерновых, колосовых. Но замечание, примечание: при этом не рвите технику.
Александр Лукашенко: «Если вы видите там болото, не надо загонять туда комбайн по самое не могу»
Параллельно нужно заготавливать корма, готовить землю под посевную. Это значит, не упустить ничего из тех составляющих, которые и формируют культуру земледелия: аккуратные поля, вовремя собранный урожай.
В Стародорожском районе с этим все в порядке. Значит, так можно и нужно работать по всей стране.
Александр Лукашенко: «Если умеешь, как надо делать, привези сюда председателей исполкомов и заставь их сделать так»
Каждая корова на этой ферме дает 21 килограмм молока в сутки.
И это при том, что в целом по стране молочные реки заметно обмелели. Чтобы буренки исправно доились, их нужно хорошо кормить.
Об урожае, падеже скота и фермерских хозяйствах. Интервью с Анатолием Хотько
К сожалению, вынужденная прошлогодняя диета и болезни не могли сказаться на количестве молока и численности поголовья.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства Беларуси:
Кормовой стол определяет всю базу животноводства. Поэтому задача у нас одинаковая для всех регионов – обеспечить полуторагодичный запас. Эту задачу ставит глава государства, зная эту проблему, что, решив ее, мы улучшим результаты. Улучшится в целом экономика.
Со статистикой, конечно, не поспоришь. Однако по цифрам падежа скота мнения разошлись. Но это не та ситуация, когда в споре рождается истина. Позиция Президента предельно понятна: за каждый такой случай – персональная ответственность.
Александр Лукашенко: «Я не зря поднимаю эти вопросы – это вопиющая бесхозяйственность. Это просто преступление»
В «Шапчицах-Агро» таких проблем нет. Когда-то убыточное хозяйство сегодня твердо стоит на ногах. Крепкое плечо подставил промышленный гигант «Атлант».
Зарплаты выросли, показатели тоже, уезжать из окрестных деревень стали меньше. Люди держатся за работу, отсюда и результаты высокие. Такой труд достоин отдельной благодарности. Президент обещал подумать о наградах для особо отличившихся.
Александр Лукашенко:
Чем больше поощрим людей – но только основательно проработав вопрос и за заслуги, – тем лучше. Этих людей мы должны видеть и их поддерживать, поэтому Администрации и вам надо проработать эти все вопросы и предложения внести. Мы уже этим занимаемся: от Героя Беларуси (у нас их мало очень) до награждения медалями и орденами.
Следующая точка – местный лесхоз, один из 98 в стране. Ежегодное производство – 200 тысяч кубометров древесины. В особой цене сосна. Продукция востребована и на экспорт. Пришло время идти дальше, перерабатывать не только высококачественный лес.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
С развитием в той же Европе биоэнергетики уход все-таки больше на биотопливо, на использование возобновляемых источников, теперь это становится актуально. И мы понимаем, что это прибыльно, это доходно. Почему бы этим не заниматься?
За дело взялись всерьез, и в 2018 году в этом лесничестве установили новую линию переработки. Теперь готовы увеличить объемы и расширять географию. Тонна топливных пеллет продается по цене в 150 евро. Делают их из низкосортной древесины. Почему бы не воспользоваться возможностью заработать и наладить практически безотходное производство?
– Уже реализуется программа по строительству шести пеллетных заводов после доклада Владимира Андреевича.
– Они нам нужны? Они решают эту проблему?
– Товарищ Президент, они решают проблему использования низкокачественной древесины. С вводом этих шести предприятий уже с 2021 года мы вовлечем в оборот дополнительно еще 500 тысяч низкокачественной древесины.
– Когда ты закончишь строительство?
– В первое полугодие следующего года все уже будут работать.
Плюс к экономике – экология. Производство «чистое», ведь гранулы – это спрессованные опилки. С таким хозяйским подходом и деньги заработаем, и леса станут чище и ухоженнее.
Президент Беларуси: «За пять лет должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски»
Но относится к лесу исключительно как к источнику заработка – дело непозволительное. В Беларуси лесами занято почти 40 % территории. От нашего отношения к этому зеленому богатству напрямую зависит экологическая ситуация в стране.
К тому же это еще и неиссякаемая кладовая всевозможных даров: грибов, ягод, березового сока. В подарок Президенту лесники преподнесли медовые соты.
Александр Лукашенко: «Мёд у меня всегда на столе – утром, в обед и вечером ложку»
Александр Лукашенко: Я не охотник, потому что не могу убивать животных
Это все еще раз доказывает: Беларусь – земля щедрая. Наши главные богатства – в дарах природы и бережном к ним отношении. Важно с умом ими распорядиться.
«Встряхнуть голову и начинать работать». На что обратил внимание Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район
Новости Беларуси. По сравнению с Минской родная для Президента Могилевская область последнее время скорее повод для огорчения, чем для гордости. Еще свежа в памяти предыдущая рабочая поездка главы государства в этот регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Из-за близкой к патовой ситуации в аграрной сфере области своих постов тогда лишились заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия, губернатор.
«Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область
Но решением Президента экс-вице-премьер Михаил Русый и бывший глава аграрного ведомства Леонид Заяц были отправлены в Могилевскую область исправлять ситуацию.
Александр Лукашенко направил Леонида Зайца и Михаила Русого наводить железный порядок в Могилевской области
А кому, как не им, профессионалам своего дела, заниматься восстановлением региона? Дело чести, сказал тогда Президент.
Вообще надо подчеркнуть, что нынешняя поездка и совещание были посвящены не Могилевской области в целом, а ее юго-восточному региону. В свое время глава государства подписал отдельный указ, направленный на его развитие. Но ощутимого результата так и не получено. К тому же ничто не может длиться вечно: даже самые передовые документы нужно актуализировать, что и поручил сделать Президент относительно дорожной карты развития юго-восточного региона Могилевской области.
На что именно нужно сделать упор, чтобы отдача не заставила себя ждать? Знает корреспондент Евгений Пустовой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я приехал для того, чтобы еще лучше жили. И у нас все для этого есть.
Коротко и емко. Президент обозначил весь смысл инспекторской поездки на юго-восток Могилевской области. Сюда глава государства прибыл не столько указать на просчеты, но прежде всего подсказать что делать, подзадорить к работе.
Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую область: «Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны»
В тесном кругу – общение с электоратом. Так всегда бывает, когда Президент посещает тот либо иной регион. К нему идут и с общественными проблемами, и с частными, порой даже очень личными. Доверяют первому лицу государства зачастую больше, чем местной власти. Все обращения – на контроле главы Администрации Президента.
Инспектирование региона Президент традиционно начинает с облета угодий. Страда – тема номер один, самое пристальное внимание уборке урожая.
Прежде всего – дисциплина: трудовая, технологическая и земледельческая, чего так не хватает в Могилевской области. Глава государства информацией обладает. Но здесь, что называется, вопросы без кабинетных расчетов.
Александр Лукашенко:
Это кабинетный расчет, или вы уже дошли до хозяйства, до поля?
Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:
Мы дошли до поля, что нам не хватало, мы купим в «Гомсельмаше». Все знают, что необходимо делать.
Знать-то знают, а вот делают ли? Уже который год в Беларуси кукуруза – стратегическая культура. Порой в рационе скота лучше белковый корм, чем фураж, который прихотлив к капризам погоды. То ли дело царица полей. Занимаются ее выращиванием по настоянию Президента. Вроде бы возделывать научились, а хранить?
«Нужна просто дисциплина». Президент, посещая Костюковичский район, обозначил проблемные вопросы региона
Президент требует параллельно с уборкой проводить сев озимых. 90 % уже готово – рапортует губернатор.
Золотое требование Александра Лукашенко – повышение зарплат в регионах. Именно на эту цифру лидер Беларуси реагирует острее всего.
Дмитрий Малашенко, председатель Костюковичского райисполкома:
У нас сегодня по району 917 рублей средняя заработная плата. К планке в 1000 рублей мы должны выйти на конец 2019-го.
Александр Лукашенко:
Мы уже от этой средней отходим.
Дмитрий Малашенко:
За счет товарной продукции повышать заработную плату.
Александр Лукашенко:
У кого самая низкая зарплата – надо подтягивать.
Но, что называется, не только хлебом единым живут в Костюковичском районе. Здесь одно из передовых форелевых хозяйств страны. Это головной филиал холдинга.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Использование датской технологии кормления заметно сокращает расходы. Плюс закрытого разведения форели еще и в том, что в Беларуси она есть, когда в России ее еще или уже нет. Но и внутренний рынок мы восполняем лишь на 10 %. Поэтому возможная прибыль пока утекает словно вода сквозь пальцы.
Президенту показали, как выращивают прихотливую рыбу. Глава государства продегустировал отечественный продукт и выразил обеспокоенность: в рационе белорусов должно быть больше полезного деликатеса.
«Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально». Президент посетил форелевое хозяйство в Костюковичском районе
Детально вникнув в весь круговорот форелевого хозяйства, Александр Лукашенко констатировал: тянуть за хвост с развитием этой отрасли не надо. Производство рыбы на одном таком комплексе можно увеличить в три раза – вперед, могут рассчитывать и на субсидирование. Тем более форелевые цеха дотируют в три раз меньше, чем остальные рыбхозы страны.
Александр Лукашенко:
Давайте тогда до конца года подумаем, как актуализировать эту программу, чтобы увеличить производства разумно: не наскоком, не обвалом – разумно. Все, что мы можем сделать, надо делать по максимуму, если мы умеем.
Не получится плыть по течению и местным функционерам. Юго-восток Могилевской области – это семь районов. Здесь не самые богатые земли, к тому же отравленные чернобыльским пеплом. Более пристальное внимание на этот регион обратили после подписания соответствующего указа Президента.
«Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области
За время действия указа создано две сотни новых предприятий и две тысячи новых рабочих мест, снижается дотационность районов. Но это не то, чего от госпрограммы ждет глава государства. Что же все-таки скрывается за ухоженными фасадами райцентров?
Среди проблемных вопросов – обеспеченность жильем, развитие социальной сферы. Но прежде всего – производство. Ставка на крупнотоварные комплексы, тем более много заливных лугов вообще не задействовано.
Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую область: «Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны»
Везде только хозяйский подход. Надо глубже вникать в процессы развития белоруской глубинки. Время детальных планов, конкретных действий и дисциплины, от которой зависит треть успеха.
Александр Лукашенко:
Разговоры и изучение закончены. Актуализируйте программу, и на стол мне: что, где вы произведете. Подвели черту – это даст прирост мяса, молока, промышленности, услуги, дороги, школы, детские сады и прочее.
Второй этап – вы нарежете всем задачи по этой программе юго-востока, и начнем работать. Притом очень жестоко.
У Президента желание поставить на ноги всю юго-восточную часть Могилевской области. Это как в процессе лечения: чтобы регион не хромал в показателях, необходимо меньше спать и больше двигаться.
Александр Лукашенко:
Надо просыпаться, очнуться, встряхнуть голову и начинать работать.