Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020
Новости Беларуси. Почему стоит прививаться? Ожидается ли в 2020 году прививочный бум? Кому обязательно нужны прививки? Какой их принцип действия? Сколько закуплено бюджетной вакцины? Движение антипрививочников – насколько оно актуально в нашей стране?
Коронавирус. Готовность ко второй волне: ожидаема ли она? Какие важные механизмы были отработаны во время первой волны? Белорусский опыт борьбы и изучение нашими медиками этой инфекции – какие новые заключения?
На все эти вопросы в программе «Неделя» на СТВ ответила Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?
Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:
Мы видели по опросу, что мнения разделяются: довольно много скептиков. Вопрос, который, наверное, все задают: почему в XXI веке мы каждый год вынуждены делать вакцину от гриппа или от другого какого-то вируса?
Иммунитет после введения вакцины действует 9-12 месяцев. Поэтому необходимо повторять прививку против гриппа
Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Во-первых, вирус гриппа ежегодно мутирует, подвергается постоянной мутации. Поэтому на основании данных Всемирной организации здравоохранения (ведут наблюдения международные лаборатории и центры за свойствами вируса), ВОЗ дает рекомендации, какие в данном сезоне будут актуальны варианты вируса гриппа для стран Северного и Южного полушарий.
Во-вторых, постинфекционный иммунитет после введенной вакцины действует всего лишь год – 9-12 месяцев. Поэтому существует необходимость повторять профилактическую прививку против гриппа.
По итогам проведенной вакцинации в 2019 году предотвращено более 143 тысяч случаев респираторной инфекции
Евгений Поболовец:
Давайте так порассуждаем: это все хорошо на словах, но люди у нас верят цифрам, скажем так. Есть ли какая-то статистика, насколько вакцинация эффективна по своей природе?
Наталья Сайко:
По итогам проведенной вакцинации в 2019 году у нас предотвращено более 143 тысяч случаев респираторной инфекции, в том числе 17 тысяч осложненных форм заболевания.
Евгений Поболовец:
Имеются в виду те, которые могли заболеть, но благодаря вакцине не заболели?
Среди привитых заболеваемость в 14,3 раза ниже, чем заболеваемость у непривитых
Наталья Сайко:
Да. Они были вакцинированы, соответственно, было профилактически предупреждено такое количество случаев. Также существуют у нас сведения, что среди привитых лиц заболеваемость была в 14,3 раза ниже, чем заболеваемость у непривитых лиц.
Евгений Поболовец:
Давайте акцент сделаем: не 14 %, а 14,3 раза.
Давайте еще такую тему обозначим. Первое. Женщина в опросе сказала, что сделала прививку, но ей стало еще хуже. Она довольно тяжело выкарабкивалась потом от осложнений вируса. Вопрос такой: как вообще действует вакцина, всем ли она показана?
Если есть аллергия на куриный белок, скорее всего человек будет относиться в разряд абсолютных противопоказаний
Наталья Сайко:
Да, вакцинация показана всем. Есть только небольшие противопоказания: это обострение хронической формы заболевания либо острое состояние – оно является временным противопоказанием для введения профпрививки. Также есть постоянное противопоказание абсолютно, которое встречается крайне редко. Оно проявляется в виде немедленной аллергической реакции в виде отека Квинке либо анафилактического шока на введение данной вакцины, так как вирусные антигены вырабатываются, выращиваются на куриных эмбрионах. Поэтому если у человека есть аллергия на куриный белок, на куриное яйцо, значит человек, скорее всего, будет относиться в разряд абсолютных противопоказаний.
Евгений Поболовец:
Как прокомментируем такую ситуацию, что могло быть причиной?
Наталья Сайко:
Вирус гриппа относится в разряд респираторных инфекций. Их еще 200, этих инфекций. Возможно, пациент находился в инкубационном периоде заболевания другими инфекциями вирусными. Получается, пока выработался противогриппозный иммунитет, проявила себя другая вирусная инфекция, потому что симптомы схожи, что у гриппа, что у других респираторных инфекций.
«В любом случае разрешение на проведение профилактической прививки дается своим врачом участковым»
Евгений Поболовец:
Заранее выявить их, наверное, тяжело?
Наталья Сайко:
Нет. Скорее всего, небольшое упущение было врача в поликлинике, где проводилась прививка. Потому что в любом случае разрешение на проведение профилактической прививки дается своим врачом участковым, территориальной организацией здравоохранения, где врач проводит медицинский осмотр пациента и опрос: как у него была реакция на введение профилактической прививки в предыдущие годы?
Нынешний сезон кампании вакцинации против гриппа будет проходить в условиях продолжающейся пандемии инфекции COVID-19. Это обуславливает повышенное, более пристальное внимание к данному мероприятию.
«В 2020 году планируется привить не менее 40 % населения и 75 % населения из групп риска»
В 2020 году планируется привить не менее 40 % населения и 75 % населения из групп риска. В первую очередь это детки в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети и взрослые, которые имеют хронические заболевания, иммунодефицитные состояния, дети и взрослые, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Данные лица подлежат бесплатной вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Также в эту категорию относятся беременные, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники служб по обеспечению безопасности государства и жизнедеятельности населения. Также мы рекомендуем вакцинировать сотрудников учреждений сферы бытового обслуживания, учреждений образования, транспортных организаций, торговли и общественного питания.
Евгений Поболовец:
То есть тех, кто в контакте постоянно.
«Вакцинация будет как на бесплатной основе, так и на платной»
Наталья Сайко:
В этом году вакцина приобретена, как и в предыдущие годы, за счет средств республиканского и местных бюджетов, за средства бюджетов предприятий, организаций и личные средства граждан. Вакцинация будет как на бесплатной основе, так и на платной.
В настоящее время уже проводится вакцинация против гриппа. Она проводится категориям граждан, которые подлежат бесплатной вакцинации.
«У нас слабо развито антипрививочное общество»
Евгений Поболовец:
Мы видим: в европейских странах довольно громко себя ведут активисты, которые в принципе под сомнение ставят любую вакцинацию, неважно – от гриппа, от коронавируса, еще от чего-то.
Коснулась ли эта ситуация Беларуси, есть ли у нас такие активисты? Насколько серьезно это влияет на настроения остальной части белорусов?
Наталья Сайко:
Скажу одно: мы их не видим. Я считаю, что у нас слабо развито антипрививочное общество. У нас из года в год выполняются все рекомендованные показатели Всемирной организации здравоохранения по поводу охвата профилактическими прививками населения. Это не менее 95 % взрослого населения и не менее 97 % детского населения. У нас это выполняется из года в год.
В 2019 году вакцинировано более 3,8 миллиона человек, то есть более 41 %
А по поводу охвата прививками против гриппа скажу, что в последнее десятилетие у нас вакцинируется не менее 40 % населения. В прошлом году вакцинировано более 3,8 миллиона человек. Это составило – охват – более 41 %.
«Последняя актуализация Национального календаря проводилась в 2018 году»
Мы для профилактики делаем наши прививки профилактические от многих инфекционных заболеваний. У нас в разряде 18 обязательных прививок. Мы вакцинируем лица, соответственно, соответственно, мы предупреждаем множество других инфекций и осложнения от них.
Евгений Поболовец:
Это 18 вирусов, от которых вакцины делаются?
Наталья Сайко:
Инфекционных заболеваний. Есть Национальный календарь профилактических прививок. В разряд внесены различные инфекции. Против них из года в год проводятся профилактические прививки подлежащим категориям в определенном возрасте.
Евгений Поболовец:
Соответственно, если появится какая-то инфекция, которая будет признана опасной, появится вакцина, которая будет признана эффективной против этой инфекции, то у вас перечень из 18 увеличится?
Наталья Сайко:
На основании сведений должен увеличиться. По рассмотрению, по усмотрению Министерства здравоохранения перечень расширяется.
Евгений Поболовец:
Каждый год?
Наталья Сайко:
Нет. Последняя актуализация Национального календаря проводилась в 2018 году.
«У 25 человек из 100 вакцина против гриппа может вызвать дополнительное иммуномодулирующее действие»
Евгений Поболовец:
Симптоматика гриппа, ОРВИ и коронавируса плюс-минус схожи?
Наталья Сайко:
Схожи, да.
Евгений Поболовец:
Прививки от гриппа каким-то образом будут улучшать состояние моего организма в противодействии коронавирусу?
Наталья Сайко:
Да, вы правильно сказали, что вирус гриппа и коронавирус (инфекция COVID-19) схожи по симптоматике. И они оба воздействуют на легочную ткань, что вызывает пневмонию. Вакцина против гриппа в первую очередь создана непосредственно для защиты, выработки антител против гриппа. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, у 25 человек из 100 вакцина против гриппа может вызвать дополнительное иммуномодулирующее действие. То есть происходит активация клеточных и других механизмов, и это создает защиту и профилактику и в случае заболевания другими респираторными инфекциями.
Евгений Поболовец:
То есть усиливает защиту организма от проникновения коронавируса?
Наталья Сайко:
Усиливает, да, помогает. Но пока она строго специфична против вируса гриппа, но способствует ранней активации клеточной защиты.
Мы как специалисты рекомендуем всему населению обратить пристальное внимание в данном сезоне на профилактическую прививку против гриппа для того, чтобы снизить риск заболевания, предупредить возникновение заболевания, а в случае, если все-таки вы «встретились», чтобы перенесли это в легкой форме и без осложнений.
«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?
Новости Беларуси. Как жители Минска относятся к вакцинации? Опрос программы «Неделя» на СТВ.
Я единственный раз сделала прививку и чуть выкарабкалась от гриппа. И после этого я категорически отказалась от прививок.
Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020
Мне кажется, что это недейственно.
Я думаю, что да, конечно, каждому хотелось бы, чтобы все были живы и здоровы, чтобы каждого это минуло все-таки.
Подумал бы.
Надо еще подумать. Смотря какая прививка.
Если оно того требует, то я готов сделать.
Сейчас опасная довольно ситуация, и я думаю, каждый в этом нуждается – как-то обезопасить себя, сделать что-то, чтобы предотвратить эту угрозу.
Нет, не делал. Вообще не делал прививки.
Я был бы не против сделать прививку от коронавируса.