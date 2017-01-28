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Чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении проходит в Стайках

28.01.2017 - 23:34

Новости Беларуси. В Стайках проходит чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении.28 января, в первый из двух соревновательных дней, его посетила и наша съёмочная группа. Подробности в сюжете.

Чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении проходит в Стайках

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