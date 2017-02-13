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Чемпионат даёт детям разностороннее развитие: тренер команды «Партизан» о турнире по хоккею «Золотая шайба»

13.02.2017 - 23:21

Шестой день турнира по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента выдался горячим. Участники не устают показывать высокие результаты.

Самым зрелищным матчем 13 февраля выдался полуфинал, в котором «Грифоны» из Центрального района долго не могли сломить сопротивление команды «Партизан».

Ребятам из центра удалось открыть счёт лишь под середину первого периода. На протяжении всего напряжённого матча они не ослабляли давление и в результате победили со счётом 5:1. Также сегодня определились обладатели 7 и 8  места.

На 8 строчке расположился «Харди» Ленинского  района, который проиграл сегодня команде «Атлетик» из Советского района со счётом 10:4.

Максим Яковлев, тренер команды «Партизан»:
Этот чемпионат даёт детям, как разностороннее развитие, так и ощуение, взаимопонимание, обретают новых знакомых, друзей. Дети, которые проявляют себя в плане активного хоккея, стремятся попасть дальше – в чемпионат круглогодичный республиканский.

Финальный матч и игра за 3 место состоятся 14 февраля на «Чижовка-Арене».

Там же пройдёт и церемония закрытия. А уже 16 февраля начнётся розыгрыш турнира в старшей возрастной категории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 

Чемпионат даёт детям разностороннее развитие: тренер команды «Партизан» о турнире по хоккею «Золотая шайба»

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