Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»

Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К трем наградам, завоёванным с утра добавились ещё 4. Золотыми стали заезды наших каноистов: Артёма Козыря и Елены Ноздрёвой.
Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.
Елена Ноздрёва, чемпионка II Европейских игр:
Это родной канал и Европейские игры в Беларуси, и это впервые Европейские игры для женского каноэ. Поэтому надо было показать, что каноэ растет, каноэ женское живет. И наша общая медаль в каноэ – это наилучший результат, который можно было показать, к которому мы плодотворно готовились уже 2 года. Хуже выступить нельзя было, мы не имели права. Болельщики хотят праздника, ликовать. И ты их не можешь подвести. Так неожиданно, когда понимаешь, что выигрываешь, это добавляет столько радости, просто непередаваемо.
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Подробнее – в видеоматериале.
Новости Беларуси. Почувствовать себя участником II Европейских игр 27 июня мог любой желающий. На площади Независмости развернулась большая площадка для соревнований по легкой атлетике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для девушек – бег с парашютом. Парни бегали с тележками. Метание мяча. Прыжки в длину. И эксклюзив – беговой тренажер, который задаёт скорость, с которой пробежала марафон Ольга Мазуренок.
В общем, полное погружение в олимпийскую реальность. Для лучших – сувениры и подарки: термокружки, фирменные майки и брелки. И как бонус – селфи с самым популярным персонажем – Лесиком.
Александр Бут-Гусаим, сотрудник Белорусской федерации легкой атлетики:
Также у нас есть специальная площадка для детей, где они могут пометать специальное поролоновое копье и тоже приобщиться к легкой атлетике.