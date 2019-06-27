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Чемпионка II Европейских игр Елена Ноздрёва: «Хуже выступить нельзя было, мы не имели права»

27.06.2019 - 17:39

Новости Беларуси. 27 июня на II Европейских играх белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К трем наградам, завоёванным с утра добавились ещё 4. Золотыми стали заезды наших каноистов: Артёма Козыря и Елены Ноздрёвой.

Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.

Елена Ноздрёва, чемпионка II Европейских игр:
Это родной канал и Европейские игры в Беларуси, и это впервые Европейские игры для женского каноэ. Поэтому надо было показать, что каноэ растет, каноэ женское живет. И наша общая медаль в каноэ – это наилучший результат, который можно было показать, к которому мы плодотворно готовились уже 2 года. Хуже выступить нельзя было, мы не имели права. Болельщики хотят праздника, ликовать. И ты их не можешь подвести. Так неожиданно, когда понимаешь, что выигрываешь, это добавляет столько радости, просто непередаваемо.    

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Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Елена Ноздрёва
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Для девушек – бег с парашютом, для парней – с тележками. 27 июня на площади Независмости прошли соревнования по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Почувствовать себя участником II Европейских игр 27 июня мог любой желающий. На площади Независмости развернулась большая площадка для соревнований по легкой атлетике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для девушек – бег с парашютом. Парни бегали с тележками. Метание мяча. Прыжки в длину. И эксклюзив – беговой тренажер, который задаёт скорость, с которой пробежала марафон Ольга Мазуренок.

В общем, полное погружение в олимпийскую реальность. Для лучших – сувениры и подарки: термокружки, фирменные майки и брелки. И как бонус – селфи с самым популярным персонажем – Лесиком.

Александр Бут-Гусаим, сотрудник Белорусской федерации легкой атлетики:
Также у нас есть специальная площадка для детей, где они могут пометать специальное поролоновое копье и тоже приобщиться к легкой атлетике.



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