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«Четверо пациентов обратились с ожогами от пиротехники»: врач Больницы скорой помощи – о диагнозах людей, поступивших 1 января

02.01.2018 - 21:23

Новости Беларуси. В целом, Беларусь отметила праздник весело и относительно спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не до отдыха было врачам.

Например, в столичную больницу скорой медицинской помощи в первые новогодние сутки было наполовину больше обращений, чем обычно. Если 31 декабря поступило около 200 пациентов, то уже 1 января – более 300. В саму новогоднюю ночь тяжелых случаев не зафиксировано. Врачи оказывали помощь пострадавшим от пиротехники и традиционно пациентам с постновогодним синдромом. Обошлось без реанимации.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии минской городской клинической Больницы скорой медицинской помощи:
Четверо пациентов обратились с ожогами от пиротехники, один пациент – с ножевым ранением, ну и, конечно, учитывая праздники, большое количество пациентов с алкогольным опьянением.

Получив какую-то даже мелкую травму, будучи в состоянии опьянения, сразу внимания не обращают, а на следующий день, когда начинает болеть, естественно, пациент идет в больницу – не только с травмами, но и заболеваниями органов брюшной полости, с сердечной патологией.

Очередной наплыв пациентов ожидается уже 3-4 января. Практика показывает: о себе дадут знать хронические болезни пищеварения.

«Четверо пациентов обратились с ожогами от пиротехники»: врач Больницы скорой помощи – о диагнозах людей, поступивших 1 января

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