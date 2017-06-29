новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Четвёртый транш кредита перечислил Беларуси Евразийский банк развития

29.06.2017 - 20:59

Новости Беларуси. Речь о сумме в 2 миллиарда долларов. С учетом очередного транша уже получен миллиард 400. 

Деньги идут в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований в стране,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о предоставлении очередного транша принято на основании выполнения страной всех условий, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение. В марте прошлого года Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали соглашение

о предоставлении кредитных средств на поддержку программы преобразований в стране.

Четвёртый транш кредита перечислил Беларуси Евразийский банк развития

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Четвертый транш кредита в 300 млн долларов перевел Беларуси Евразийский банк развития
Четвертый транш кредита в 300 млн долларов перевел Беларуси Евразийский банк развития
Микрофинансовые и лизинговые компании могут стать источником информации для кредитной истории
Микрофинансовые и лизинговые компании могут стать источником информации для кредитной истории
Товары в рассрочку: что чаще всего предпочитают покупать белорусы
Товары в рассрочку: что чаще всего предпочитают покупать белорусы
Третий транш кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов перечислен Беларуси
Третий транш кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов перечислен Беларуси
Накануне Нового года белорусские банки увеличивают портфель кредитных заимствований
Накануне Нового года белорусские банки увеличивают портфель кредитных заимствований
Минфин о выделении третьего транша кредита ЕФСР: надеемся, что будет принято положительное решение
Минфин о выделении третьего транша кредита ЕФСР: надеемся, что будет принято положительное решение
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь
Андрей Кобяков: ставку по кредитам для экономики к концу 2017 года планируется снизить до 17-18%
Беларусь 21 октября перечислит средства в счет погашения долга за российский газ
Беларусь 21 октября перечислит средства в счет погашения долга за российский газ
Все новости по теме Кредиты Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru