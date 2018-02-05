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Число киберпреступлений в Беларуси растёт. Разрабатывается проект закона о персональных данных

05.02.2018 - 18:12

Новости Беларуси. О том, как защищать права граждан в цифровом пространстве, 5 февраля говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси готова концепция проекта закона о персональных данных и начинается разработка документа. Он будет регулировать права граждан и организаций, которые владеют той или иной личной информацией.

Подобные законы имеют около 100 стран мира.

Содержащиеся в них нормы позволяют более успешно и эффективно отстаивать интересы пользователей в сети. По информации правоохранителей, число преступлений, совершаемых с использованием высоких технологий, увеличилось на четверть. Растет число случаев мошенничества и вымогательств в сети.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
Система законодательства в сфере информационной безопасности построена, и мы сегодня говорим о ее совершенствовании. Главное – оперативно вносить изменения в законодательство, чтобы оно было действительно современным и обеспечивало правила игры на этом рынке. Самое важное – это определить, что относится к персональным данным – раз, как их собирать – два, как их хранить – три, как распространять – четыре.

По статистике только около 20 % людей, становящихся жертвами интернет-мошенников, обращаются за помощью к правоохранительным органам. В числе причин этого специалисты называют низкую правовую грамотность граждан.

Число киберпреступлений в Беларуси растёт. Разрабатывается проект закона о персональных данных

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