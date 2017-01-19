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ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую

ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
19.01.2017 - 13:25

Новости Беларуси. ЧП на Партизанском проспекте. На одной из главных улиц столицы этим утром произошел прорыв теплотрассы. Клубы пара были настолько мощными, что проезжающим водителям пришлось передвигаться буквально вслепую.

К этому времени прибывшим на место бригадам удалось ликвидировать аварию. Поврежденный участок систем отопления был перекрыт, а жилфонд в этом районе переключили на другие магистрали и источники тепла.

Так что температура в квартирах минчан не понизилась. Причиной инцидента по предварительной версии стал износ трубы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

О развитии событий можно узнать здесь.

ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую

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