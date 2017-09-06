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ЧП на ТЭЦ-4: почему минчане утром 6 сентября слышали мощный гул

06.09.2017 - 20:06

Новости Беларуси. Сигналы об отсутствии электричества стали поступать и из городов-спутников – Дзержинск, Заславль, Ждановичи, Фаниполь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, минчане в соцсетях пытались пролить свет на происшествие, жалуясь на (цитата) «нещадный шум».

Яна Шипко, СТВ:
Сразу после аварии в окрестностях ТЭЦ минчане могли слышать мощный гул. Мы сейчас находимся как раз у источника шума. Дело в том, что повреждение электротехнического оборудования привело к отключению турбины и вот этого котла. И остановка его работы как раз и сопровождалась тем самым характерным звуком. Впрочем, сейчас после устранения неполадок оборудование вновь введено в работу.

ЧП на ТЭЦ-4: почему минчане утром 6 сентября слышали мощный гул

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