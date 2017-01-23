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ЧП в Мачулищах могло произойти из-за утечки газа из баллона

23.01.2017 - 18:05

Новости Беларуси. По факту взрыва в гаражном кооперативе «автотуристов» в Мачулищах возбуждено уголовное дело. ЧП в могло произойти из-за утечки газа из баллона.

По информации свидетелей, в одном из боксов, который стал эпицентром взрыва, находился автомобиль с газовым оборудованием.

Точные обстоятельства происшествия выясняются управлением Следственного комитета по Минской области. Напоминаем: вечером 20 января на пульт спасателей поступило сообщение о взрыве и пожаре на территории гаражного кооператива в Мачулищах.

В результате разрушенными оказались шесть гаражей и пострадали три человека.

А в Пристоличье на ​​разборе завалов работали несколько десятков сотрудников МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности здесь.

ЧП в Мачулищах могло произойти из-за утечки газа из баллона

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