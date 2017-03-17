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ЧП в минском метро и спиленные деревья на Ленина: события 17 марта

17.03.2017 - 23:05

Новости Беларуси. Инцидент в метро, избавление от опасных деревьев, праздник в Заводском районе и самая красивая жительница зоопарка из самых непривлекательных. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП в минском метро и спиленные деревья на Ленина: события в Минске 17 марта

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Источник фото: twitter.com/minmetro
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