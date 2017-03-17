ЧП в минском метро и спиленные деревья на Ленина: события 17 марта

Новости Беларуси. Инцидент в метро, избавление от опасных деревьев, праздник в Заводском районе и самая красивая жительница зоопарка из самых непривлекательных. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Инцидент в метро, избавление от опасных деревьев, праздник в Заводском районе и самая красивая жительница зоопарка из самых непривлекательных. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.
|На станции метро «Каменная Горка» 60-летняя женщина прыгнула на рельсы
|В связи с косметическим ремонтом путевого бетона на станциях «Уручье» и «Петровщина» в выходные возможен запах краски
|В Минске 44-летний мужчина упал на рельсы в метро на «Автозаводской»
|Ночью 13 февраля смонтировали тысячное кольцо тоннеля метро на станции «Вокзальная» в Минске
|На месте будущей станции метро «Вокзальная» в Минске строители смонтировали тысячное кольцо
|Спустя три года английский язык вернулся в метрополитен Минска
|На станции третьей ветки минского метро «Ковальская слобода» вскоре будут проведены отделочные работы
|Чешская компания активно претендует на заключение контракта по строительству метро в Минске