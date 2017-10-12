новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Chrysler и BMW столкнулись на Шаранговича: от удара обе машины вылетели в кювет

12.10.2017 - 23:42

Новости Беларуси. Утром 12 октября на улице Шаранговича столкнулись Chrysler и BMW, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несколько участников происшествия получили серьезные травмы, их доставили в больницу скорой помощи.

Водитель одного из автомобилей не пропустил второго. Удар был такой силы, что обе машины вылетели за пределы дороги, одна из них врезалась в столб. Обстоятельства аварии выясняются.

Николай Шорин, старший инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района:
У самого водителя просто ссадины лица. Пассажирка ехала на переднем сиденье, тоже подушкой ударилась. У нее тупая травма грудной клетки. Хорошо, что ничего более серьезного не произошло.

Chrysler и BMW столкнулись на Шаранговича: от удара обе машины вылетели в кювет

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Две легковушки столкнулись с автобусом возле остановки «Аэропорт «Минск-1»
Две легковушки столкнулись с автобусом возле остановки «Аэропорт «Минск-1»
Погода или человеческий фактор: в Минске участились аварии
Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше: что минчане думают о скользких дорогах
В Минске 62-летний водитель умер за рулем
В Минске 62-летний водитель умер за рулем
Фото: ГКСЭ
В Минске водитель умер в дороге из-за сердечного приступа: автомобиль врезался в столб
В Минске ночью водитель легковушки не справился с управлением: пострадали 4 человека
В Минске ночью водитель легковушки не справился с управлением: пострадали 4 человека
На перекрестке Сурганова и Черного троллейбус сбил пьяного пешехода: мужчина с тяжелыми травмами в больнице
На перекрестке Сурганова и Черного троллейбус сбил пьяного пешехода: мужчина с тяжелыми травмами в больнице
Mitsubishi Colt съехал в кювет и перевернулся под Минском
Mitsubishi Colt съехал в кювет и перевернулся под Минском
В больнице умерла 69-летняя женщина, которую сбил BMW на заправке в Минске
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru