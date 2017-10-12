Chrysler и BMW столкнулись на Шаранговича: от удара обе машины вылетели в кювет

Новости Беларуси. Утром 12 октября на улице Шаранговича столкнулись Chrysler и BMW, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несколько участников происшествия получили серьезные травмы, их доставили в больницу скорой помощи.

Водитель одного из автомобилей не пропустил второго. Удар был такой силы, что обе машины вылетели за пределы дороги, одна из них врезалась в столб. Обстоятельства аварии выясняются.

Николай Шорин, старший инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района:

У самого водителя просто ссадины лица. Пассажирка ехала на переднем сиденье, тоже подушкой ударилась. У нее тупая травма грудной клетки. Хорошо, что ничего более серьезного не произошло.