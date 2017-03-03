Что будет на Марше милиции на проспекте Независимости 4 марта?

В день 100-летия милиции Беларуси, 4 марта, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД примут участие в торжественном марше на проспекте Независимости.

После шествия руководство МВД проведет серию встреч с делегациями правоохранительных органов иностранных государств. Слова поздравления в юбилей ведомства белорусским стражам порядка выскажут гости из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Индии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана и других стран.

Фото: с сайта МВД

Праздничные мероприятия, посвященные Дню милиции, также пройдут во всех территориальных органах внутренних дел.

ПЛАН

торжественных мероприятий, посвященных 100-летию

белорусской милиции

Фото: БЕЛТА



3 марта, пятница

16:30-17:30

Дворец Республики

Торжественное собрание и праздничный концерт

4 марта, суббота

10:00

пр-т Независимости

Проведение торжественного марша, посвященного 100-летию милиции Беларуси