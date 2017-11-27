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Что будут обсуждать на заседании Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске

27.11.2017 - 23:12

Новости Беларуси. Участники заседания Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы начали прибывать в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 ноября парламентарии из 12 государств сядут за стол переговоров.

В повестке дня – вопросы развития цифровой экономики в свете информационной безопасности и принятие мер по поддержке создания IT-продуктов. Также парламентарии уделят внимание технологиям беспилотного вождения и искусственного интеллекта. Напоминаем, Беларусь в 2017 году председательствует в ЦЕИ.

Вольфганг Герстл, руководитель парламентской делегации Австрии:
Я очень рад находиться сейчас в Беларуси. Мы очень рады, что Беларусь проявляет такую инициативу, и что в данном контексте мы можем осуществлять сотрудничество между разными странами. Современный мир – это мир глобализации, поэтому все страны в той или иной степени сталкиваются с одними и теми же вопросами.

Владимир Витюк, руководитель парламентской делегации Молдовы:
Мы высоко оцениваем председательство и деятельность Беларуси в период председательства. Очень серьезно целый ряд документов был проработан в период председательства Беларуси, у он важен для всех участников ассамблеи и для развития такой сферы как IT-технологии.

Что будут обсуждать на заседании Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске

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