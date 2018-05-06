﻿ Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?

06.05.2018 - 20:58

Новости Беларуси. Если поддаться желанию включить фантазера, то сегодня, 6 мая, как раз тот самый день, когда подавляющее большинство журналистов могут загадывать желание: 5 мая был День печати, а 7-го – День работников радио, телевидения и связи. И венчает все это великолепие – выставка «СМИ в Беларуси», которая традиционно проходит в начале мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Программа мероприятий в 2018 году была насыщенной и разнообразной. Состоялись презентации проектов Столичного телевидения, в том числе и новой «Недели». Но, как говорится, лучше один раз увидеть.

Что у нас на стенде?
У нас появилось нововведение – книга пожеланий, в которой каждый желающий может оставить пожелание, жалобы, советы для канала. Книга лежит здесь всего несколько часов, но у нас уже очень много всяких пожеланий, которые руководство будет изучать.

Что в основном желают, читали уже?
В основном желают занимать первые места и оставаться на вершине.

Дмитрий Александрович, скажите, победит ли интернет печатную прессу?

Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Они друг друга дополнят. Театр не победил кино, а кино не победило телевидение или телевидение кино.

Но вы переходите в интернет?


Дмитрий Жук:
Мы активно работаем в интернете, это просто еще одно развитие.

Что читаете, где черпаете информацию: газеты или интернет?

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Основной источник информации – милицейские сводки. Если шутя. А так, конечно, это ведомственная пресса. У нас есть замечательная газета «На страже». В интернете смотрю то, что по моей специфике, что я должен смотреть и знать. «Неделю» смотрю, вообще, СТВ очень часто включаю, когда это необходимо. Но в основном новости.

Читаете газеты, интернет, где получаете информацию?

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Безусловно, в интернете. Потому что в интернете я получаю информацию быстрее, в более сжатой форме и я не трачу время на просмотр видеоконтента.

Скажите, за каким контентом будущее?

Дмитрий Шедко:
За честным и оперативным.

На что делаете упор сейчас, что будите развивать, за чем будущее?

Ирина Акулович, генеральный директор УП «БЕЛТА»:
Будущее за информацией, за опытными журналистами всегда и не зачем другим. У БЕЛТА опыт есть, традиции есть, коллектив, поэтому на этом и стоим.

Где кадры журналистские?

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания института журналистики БГУ:
Вот, целая выставка.

Здесь работающие, скажите, где подрастающее поколение?

Вячеслав Булацкий:
Учится.

На что делаете ставку?

Вячеслав Булацкий:
На практику.


Якая будучыня ў беларускамоўных выданныў?

Павел Сухоруков, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Пакуль існуе любоў чытача, беларусаў да роднай мовы, роднага слова, я думаю, шмат стагоддзяў.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Акценты традиционные. И в 2017 году, и в 2018 главное – представить наиболее широкую палитру средств массовой информации. Для нас важны все.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич на выставке СМИ в Беларуси: видеофакт
«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич на выставке СМИ в Беларуси: видеофакт
XXII международная выставка «СМИ в Беларуси» завершилась
XXII международная выставка «СМИ в Беларуси» завершилась
Телеканал СТВ презентует свои новые проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси»
Телеканал СТВ презентует свои новые проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси»
Что показывали и чем удивляли журналисты на открытии выставки «СМИ в Беларуси»
Что показывали и чем удивляли журналисты на открытии выставки «СМИ в Беларуси»
Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»
Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»
Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»
Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»
Юлия Огнева на выставке «СМИ в Беларуси» раскрыла секреты новой «Недели»
Юлия Огнева на выставке «СМИ в Беларуси» раскрыла секреты новой «Недели»
Около 400 средств массовой информации представлено на выставке «СМИ в Беларуси» в Минске
Около 400 средств массовой информации представлено на выставке «СМИ в Беларуси» в Минске
Все новости по теме Выставка СМИ в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru