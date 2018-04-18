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Что даст Беларуси вступление в альянс операторов спутников дистанционного зондирования Земли?

18.04.2018 - 22:32

Новости Беларуси. Беларусь продолжает осваивать космическое пространство. Наша страна вступила в альянс операторов спутников дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, это глобальная коммерческая площадка. Партнеры могут эффективно продавать и покупать снимки, которые делают спутники разных стран. Сейчас основной вопрос в оперативности такой информации. В среднем фото одного и того же места делается раз в 3-4 дня. К примеру, при паводках или лесных пожарах такая информация должна поступать на Землю чуть ли не каждый час. В группировке Альянса – более 20 космических аппаратов.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
Яркий пример сегодняшнего дня: по нашему запросу информацию о бассейнах Припяти и Немана мы получили оперативно от членов альянса и от российских партнеров. Данных дистанционного зондирования достаточно много, вопрос в том, на каких условиях ты их получишь и как быстро.

Безусловно, тот аппарат, который мы сейчас разрабатываем, вписывается в мировую тенденцию. С нашими партнерами мы обсуждаем перспективы развития их систем, делимся своими планами.

В альянсе состоят Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Сингапур, Испания. И Беларуси есть, что предложить партнерам. Наша страна запустила свой спутник еще в 2012. Выручка от эксплуатации уже на 10 миллионов долларов превысила затраты на его создание. Наши предприятия освоили выпуск высокотехнологичной продукции. К примеру, белорусские телескопы установлены на российских спутниках. Через несколько лет наша страна планирует запустить еще один космический аппарат.

Фабрицио Пирондини, директор компании по разработке космических систем (Испания):
Беларусь и Испания будут наращивать сотрудничество в этой отрасли. Связи между странами будут расти именно в плане реализации продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью. Мы уже заинтересованы в использовании белорусского спутника для зондирования нужных для нас территорий.

В 2018 году Минск ждет еще одно глобальное мероприятие. Наша столица принимает Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Он пройдет в 31-й раз. Каждый год этот форум собирает известных космонавтов, ученых, представителей национальных космических агентств практически со всего мира.

Что даст Беларуси вступление в альянс операторов спутников дистанционного зондирования Земли?

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