новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Что Дед Мороз делает в парке Горького?

27.12.2016 - 20:38

Новости Беларуси. До наступления 2017 остаётся всего 4 дня.

В собственном волшебном кабинете в домике на берегу Свислочи в парке Горького прием начал Дед Мороз.

Сейчас каникулы, поэтому гостей он ждет много. Ребят ждут подарки и поздравления от главного сказочного персонажа, игры, хороводы, песни и стихи. Также для Деда Мороза можно оставить своё заветное письмо, которое он обязательно прочитает, а мечту поможет осуществить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дед Мороз:
Я-то старый, мне 3000 лет. И точно знаю, что самое важное: самое важное, это, друзья, здоровье.

Настя:
Я хочу послать письмо Деду Морозу. И надеюсь, что в Новый год все мои желания сбудутся.

Что Дед Мороз делает в парке Горького?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как будет работать общественный транспорт Минска в Новый год-2017
Как будет работать общественный транспорт Минска в Новый год-2017
Детей, перенесших операцию по пересадке органов, поздравили с Новым годом в РНПЦ трансплантации
Детей, перенесших операцию по пересадке органов, поздравили с Новым годом в РНПЦ трансплантации
Новости Беларуси. Республиканская акция «Наши дети» шагает по районам области. Праздник пришла и в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда» на Вилейщине. С Рождеством и Новым годом воспитанников поздравили представители республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Учреждение получило в подарок современную технику, а зрители – сказочное представление и сладкие лакомства. Особое пожелания – здоровья – взрослые адресовали детям-инвалидам, проходящим здесь реабилитаци
Воспитанникам реабилитационного центра «Надежда» подарили технику в рамках акции «Наши дети»
Ёлки из стекла и панно из тысяч флагов: самое красивое и необычное в новогоднем оформлении Минска
Военный Новый год и акция «Письмо поколению Победителей»: «Партизанская елка» прошла в Витебске
Военный Новый год и акция «Письмо поколению Победителей»: «Партизанская елка» прошла в Витебске
Сотни Дедов Морозов, Снегурочек и Скоморохов: видео главного новогоднего парада страныСотни Дедов Морозов и Снегурочек: видео главного новогоднего парада страны
Сотни Дедов Морозов и Снегурочек: видео главного новогоднего парада страны
Главная елка страны: яркий аккорд благотворительного акции «Наши дети»
Главная елка страны: яркий аккорд благотворительной акции «Наши дети»
Как изменились областные центры Беларуси к Новому году: фотофакт
Как изменились областные центры Беларуси к Новому году: фотофакт
Все новости по теме Новый год
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru