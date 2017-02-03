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Что говорили на улицах и писали в интернете о «Большом разговоре» с Президентом

03.02.2017 - 20:32

Новости Беларуси. «Большой разговор» с Президентом – событие по своему формату уникальное. За его ходом внимательно следят и журналисты, и экспертное сообщество, и рядовые белорусы. Ведь традиционно во время подобных встреч Александр Лукашенко говорит о том, что волнует каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горожане:
Как Президент сказал, у нас зарплата должна быть 500 долларов. Будет ли это?

Очень интересна молодежная политика. Что будет делаться для молодых семей? Возможно, будут вводиться какие-то льготы на жилье?

Сейчас Россия границы укрепляет. Беларусь молчит. Было бы очень интересно узнать, почему это происходит.

Так тематически белорусы обозначили тот спектр тезисов, который их интересовал. Ведь «Большой разговор» с Президентом – это возможность получить ответ на вопрос насущный и, что примечательно, любой.

За ходом дискуссии пристально следят врачи. Сегодня система здравоохранения неизменно модернизируется благодаря развитию инновационной платформы и новшествам. Даже вопрос Президенту гродненские интерны отправили через интернет.

Ольга Кузьмицкая, врач-интернет Больницы скорой медицинской помощи города Гродно:
Нам было бы интересно, когда будет страховая медицина и для скорой помощи. Потому что вызовов очень много. Каждый человек хочет, чтобы помощь ему была оказана достойная.

В «Большой разговор» с Президентом вслушиваются и вкрадчиво дискутируют между собой студенты Брестского технического университета.

Многие вопросы напрямую касаются будущих специалистов IT-сферы и инженеров. А с другими придется столкнуться, став по-настоящему взрослыми и создав собственную семью.

Александр Макарчук, студент Брестского государственного технического университета:
Сегодня Президент рассказал, что есть льготы для молодых семей и для тех, кто уходит в декретный отпуск и не работал перед этим. Это очень интересовало меня, так как я сам недавно организовал ячейку общества.

Тема школьного образования, кажется, на слуху у каждого. Учителя готовят детей по программам, которые осилить, уже с класса шестого, порой и взрослым сложно.

Горожане:
Чтобы они были доступны для детей, чтобы они понимали, о чем пишется в этих учебниках. Потому что дети читают и даже не понимают, о чем там написано.

Вспоминаю своё время, как я училась: какая-то хотя бы система была. Я считаю, что очень правильно поднят вопрос, это нужно делать обязательно.

После 40 лет работы в школе Лариса Вячеславовна по урокам не скучает. Занятий с детьми ей хватает и дома: в семье двое внуков. По сравнению с той, что было во времена ее молодости, школьная программа сегодня более чем насыщенная.

Вот и получается, что дел у семилетнего Кости больше, чем у бабушки.

Константин Курило, учащийся заславской гимназии:
Мне легче, потому что мама все это знает. А у Лизы трудно с белорусским, так что бабушка помогает.

Лариса Курила, жительница деревни Лошаны Минского района:
На сем урокаў сем падручнікаў, дадатак, сшыткі і канспекты нейкія. Вельмі цяжка.

На крупном обувном холдинге в Витебске сегодня внимание к «Большому разговору» с Президентом особое.

В пример работу предприятия глава государства приводил не один раз. Поэтому и интерес к дискуссии в зале рабочих, несомненно, мотивирует рассуждать о важном понятно.

Николай Лесничий, рабочий кожевенно-обувного холдинга:
Заинтересовал вопрос о зарплатах и пенсиях. Наше предприятие современное, выпускает качественную обувь, много идет на экспорт. Я надеюсь, что эти вопросы будут решены.

Пока большинство белорусов честно платит налоги, остаются и те люди, для которых работа – отнюдь не приоритет. Общественное мнение о декрете под номером 3 продолжает бурлить.

И здесь нет типичной оценки «иждивенец». Просто получается несправедливо, когда тот, кто честно трудится, должен платить за других.

Горожане:
Пусть платят все: кто работает и кто не работает.

Это нашей медицине, это нам, нашим детям и внукам. Я считаю, что все должны платить налоги – это честно. Я считаю, что надо.

За ходом дискуссии следят пристальнее остальных, а это аспект уже профессиональный, журналисты.

Яркие заявления буквально сразу появляются на информационных лентах. Формат обсуждения особо интересен тем, что суть вопроса раскрывается доступно и многогранно.    

Вероника Пустовит, специальный корреспондент отдела политики, экономики и международной жизни газеты «Звязда»:
Мяне, як журналіста, зацікавіла нафтагазавае пытынне. І тое, як пра гэта казаў Прэзідэнт: з лічбамі, даступна і вельмі шчыра. Калі ён расказаў пра размову з Уладзімірам Пуціным, з прэм’ер-міністрам Мядзведзевым, гэта адразу паказала людзям, як вырашаецца гэтае пытанне. Не на ўзроўні дакументаў, а на ўзроўні чалавечым.

Интернет сообщество с первых минут «Большого разговора» с Президентом активно включается в сетевую дискуссию.

Здесь и цитаты, и комментарии (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Schouten (комментарий на портале tut.by):
Как бы не давили со всех сторон на Беларусь, мы выстоим, выдержим все, справимся с любыми трудностями. А Президент поможет, главное чтобы была поддержка!

balvan_ka_A (комментарий на портале tut.by):
и я люблю послушать, сразу многие вещи понятнее становятся.

kalaurot37 (комментарий на портале onliner):
Правильно сказал-независимость дороже нефти.

Василиса (комментарий на портале kp.by):
здорово, что можем даже в маленьком городе плавать, кататься, заниматься на тренажерах.

Зарубежные средства массовой информации  пестрят заголовками. Цитируют, цитируют и цитируют…

В России, Азербайджане, Казахстане, Германии и Великобритании.  Находя темы для обсуждения, кажется, в каждом высказывании этой дискуссии. Тот самый интерес, который увлечет взор читателя. Ведь закрытых тем на «Большом разговоре» с Президентом нет. И каждый белорус мог задать свой вопрос, насущный или житейский. А главное – получить на него ответ.

Что говорили на улицах и писали в интернете о «Большом разговоре» с Президентом

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