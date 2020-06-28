Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Объясняет министр энергетики
Новости Беларуси. Тема, которая актуальна для всех и каждого. Энергетика – цена вопроса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Напомню, полтора года тому указом Президента в три раза снизили стоимость электрической энергии для отопления домов и горячего водоснабжения. Это особенно касается тех, у кого нет возможности пользоваться газом централизованно, а не баллонами.
И вот как за это время изменился спрос на электричество? Ведь при первом приближении казалось, что отапливать дома таким способом будет всё равно дороже, чем газом.
Корреспондент Яна Шипко пообщалась с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем и узнала ответы на эти и другие популярные у потребителей вопросы.
Электропотребление увеличилось в три раза по сравнению даже с годовой величиной 2019-го
Яна Шипко, корреспондент:
Виктор Михайлович, с прошлого года в Беларуси действуют стимулирующие тарифы на электроэнергию для горячего водоснабжения, отопления. Речь идет в первую очередь о частной застройке и сельской местности, вероятно, где использовались раньше местные виды топлива. Насколько активно идет переподключение и растет ли спрос у населения?
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
В 2019 году с момента введения субсидируемых тарифов на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения спрос со стороны граждан значительно увеличился. Цифры говорят сами за себя: если в 2019 году потребление электрической энергии на эти цели составляло порядка 13 миллионов киловатт-часов, то уже за январь – май 2020 года эта цифра составила 36 миллионов. Увеличение в три раза по сравнению даже с годовой величиной прошлого года. Это примерное потребление населением среднестатистического района нашей страны.
Энергоснабжающие организации стараются максимально удовлетворить спрос и потребности граждан. Выдавая технические условия, в первую очередь смотрят на техническую возможность. Техническая возможность – это пропускная способность электрических сетей, запасы или так называемый резерв трансформаторной мощности и использование других технических возможностей для подключения.
Вся эта работа организована и планомерно те, кто не смог быть удовлетворен сейчас в части подключения электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения, включаются в перспективные планы, которые формируют энергоснабжающие организации на ближайшую пятилетку.
Яна Шипко:
А сколько уже выдано разрешений на подключение и какой вообще алгоритм действий для тех, кто хочет перейти на электроэнергию? Куда обращаться?
Виктор Каранкевич:
Всего за 2019 год зарегистрировано энергоснабжающими организациями около 17 тысяч обращений для выдачи технических условий на цели отопления и горячего водоснабжения. Выдано технических условий около 11 тысяч. Уже 3,5 тысячи таких обращений были реализованы, и граждане смогли обеспечить потребление электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения. Такая работа организована в энергоснабжающих организациях на системной основе с учетом проводимой работы по модернизации электрических сетей. Начиная с 2019 года, объем выданных технических условий в общем количестве обращений составлял 64 %, а уже в первом квартале 2020-го этот удельный вес вырос до 74 %.
Какую сумму можно возместить во время реконструкции электросетевой проводки внутри дома
Яна Шипко:
Я знаю, что предусмотрены льготы. Часть затрат при переходе на электроэнергию берет на себя государство. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Виктор Каранкевич:
Да, в соответствии с указом Президента № 127 граждане имеют право при проведении реконструкции электросетевой проводки внутри дома обратиться и возместить часть средств (20 %) от понесенных затрат, в том числе и по приобретенному оборудованию для этих целей. Но не более 40 базовых величин.
Граждане могут обратиться в исполнительные и распорядительные органы. Эта работа организована ими надлежащим образом.
Правда ли, что в Беларуси рекордная протяженность электросетей?
Яна Шипко:
Такая планомерная работа ведется ввиду запуска АЭС. Как осуществлялась в последнее время реконструкция электросетей? Насколько я знаю, их протяженность в Беларуси рекордная – едва ли не пять витков вокруг Земли.
Виктор Каранкевич:
Общая протяженность распределительных сетей в энергоснабжающих организациях – 200 тысяч километров. Работа по модернизации электрических сетей ведется на плановой основе. В 2019 году проведена реконструкция около 1700 километров сетей. Задача на 2020 год – такой же уровень обеспечить реконструкции и модернизации.
Работа в сельской местности проводится в рамках Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». На эти цели направляются как бюджетные средства, так и средства энергоснабжающих организаций.
Яна Шипко:
Что касается протяженности электросетей, для понимания: много это или мало в сравнении с другими странами? Что это значит для обычных жителей?
Виктор Каранкевич:
Я бы сказал таким образом: та протяженность электрических сетей, которая есть, обеспечивает 100%-ное покрытие Республики Беларусь. Каждый гражданин в нашей стране имеет возможность получить электрическую энергию и в доме, и в бытовых целях, и, конечно же, реальный сектор и промышленные предприятия. 100%-ное покрытие электрическими сетями всей территории Республики Беларусь.
Яна Шипко:
Все мы ждем запуска АЭС. Как он повлияет на жизнь обычных потребителей электроэнергии? Допустим, домохозяек. Значит ли это, что им выгоднее будет сейчас, например, запускать стиральную машинку не днем, а ночью? С учетом того, что в ночное время будет такой провал по потреблению электроэнергии, ее профицит. Как быть с этим?
Виктор Каранкевич:
Уже созданы тарифные планы для населения, позволяющие потреблять больше электрической энергии ночью. Но не только ночью, а больше потреблять в бытовых целях, в том числе для целей отопления и горячего водоснабжения. Я думаю, что с учетом ввода атомной электростанции (и мы имеем уже положительную динамику увеличения электропотребления в стране именно населением) этот вид энергоресурса будет активно потребляться гражданами нашей страны, и динамика на увеличение будет с каждым годом прибавлять.
«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС
Новости Беларуси. Второй блок Белорусской АЭС готовят к гидравлическим испытаниям, первый – к физическому пуску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После выхода на проектную мощность атомная электростанция будет производить около 40 % электроэнергии в стране.
Сейчас вся энергетическая отрасль готовится работать в новых условиях. В процессе на данном этапе уже задействованы сотни специалистов. Некоторые приехали из других стран, имея за плечами большой опыт в этом деле. И все же Беларусь рассчитывает на собственные кадры. Об этом 16 июня в Гродно, общаясь с активом области, в очередной раз напомнил Президент.
Сегодня БГУИР, БГУ и национальный технический университет обучают и готовят специалистов для АЭС.
Дмитрий Анисовец пообщался с молодыми людьми.
Евгений Бутько, руководитель группы ПТО Островецкой АЭС:
Пять лет работы на Белорусской АЭС пролетели незаметно. Это, наверное, потому, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Работа у нас интересная и разнообразная, и еще есть очень много идей и планов, которые хотелось бы реализовать. Я женат, недавно стал молодым отцом. К слову, жена тоже работает на Белорусской АЭС.
Евгений закончил БНТУ пять лет назад по специальности «паротурбинные установки атомных станций» и попал на Островецкую АЭС. Чуть позже поступил в магистратуру в своем вузе и прошел стажировку в российском Обнинске.
За этими мониторами будущие специалисты АЭС отрабатывают все нюансы, которые возможны при работе станции. На кафедре ядерной физики готовят универсальных специалистов. За время учебы студенты успевают не только досконально изучить все возможные сценарии в работе с мирным атомом, но и проводят собственные исследования. Алексей, например, занимается моделированием ядерного реактора. Работа на АЭС для него – детская мечта.
Алексей Шеломовский, студент физического факультета БГУ:
Область непростая – очень много аспектов, направлений в самой области ядерной физики, которые тоже интересны. В какой-то момент меня привлекло детектирование частиц, сейчас занимаюсь моделированием ядерного реактора.
Атомная индустрия сейчас – это стратегически важная отрасль экономики, которая, на мой взгляд, стабильно развивается. Когда она вольется в общую энергосистему, она будет приносить большую пользу.
Год 2008-й. Беларусь окончательно принимает решение о строительстве собственной атомной станции. В это же время на кафедре ядерной физики БГУ начинают готовить специалистов, причем не только на собственной базе. Студенты ездят на стажировку в Нововоронежскую АЭС, где установлен такой же реактор нового поколения, как в Островце. Уже больше 100 выпускников кафедры работают на станции.
Андрей Тимощенко, заведующий кафедрой ядерной физики физического факультета БГУ:
Мы готовим физиков, которые работают с реактором. То есть ребята идут в реакторный цех и в другие цеха: радиационную безопасность, материалы, контроль испытаний, инженерной поддержки именно на самой станции. Идут и на предприятия, изготавливающие измерительное оборудование и оборудование. В том числе и на предприятия, которые готовят программное обеспечение для работы атомной станции.
Видим необходимость продления срока обучения до 6 лет с тем, чтобы выпускник был универсальный и мог работать в любой части атомной отрасли как на практике, так и в науке.
Кадровый вопрос в атомной энергетике – едва ли не ключевой. Квалификация важна и на этапе эксплуатации, и во время строительства. И Беларусь этот опыт получила. Сегодня к нашим специалистам уже присматриваются в других странах.
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Ядерная энергетика для белорусской науки сфера не новая. Знаменитый институт в Соснах – основная исследовательская площадка – научная школа, известная далеко за пределами страны. Здесь разрабатывались уникальные проекты, в том числе мобильный ядерный реактор.
Однако собственных атомных электростанций в Беларуси никогда не было. Запуск АЭС в Островце – новые возможности и для энергетики, и для науки.
Александр Михалевич, научный руководитель Института энергетики НАН Беларуси:
В мире наблюдается последние годы тенденция, которая по всем расчетам будет расти еще ближайшие десятилетия: рост потребления электрической энергии превышает рост потребления общей энергии в целом. То есть в этом отношении электроэнергия является более качественным энергоносителем, чем даже природный газ, не говоря уже об угле и так далее. Поэтому по мере научно-технического прогресса нужна будет в первую очередь электрическая энергия – это более цивилизованная форма энергии.
Тем временем на БелАЭС рассчитывают уже в июле получить лицензию на запуск первого энергоблока. Выход его на полную мощность ожидают к началу 2021-го. И это, фактически, начало большой перезагрузки всей энергосистемы.