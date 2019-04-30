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Что остаётся за кадром? Телеканал СТВ показал, как проходят съёмки праздничного концерта к 9 Мая

30.04.2019 - 20:48

Новости Беларуси. Мы продолжаем рассказывать о подготовке нашим телеканалом большого праздничного концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти». 30 апреля идут съемки его телеверсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эфире двухчасовую программу смотрите 9 Мая. Как проходит запись проекта и что происходит за кулисами? Все подробности в видеоматериале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:
Добрый вечер. Да, мы вот как раз сейчас находимся на съемочной площадке проекта. Покажем вам, как проходит запись концерта. Это то, что обычно остается за кадром. Согласитесь, закулисье всегда интересно.

Итак, у каждого артиста свой график съемок. И у всех в репертуаре известные народные песни военных лет. Так что, когда будете смотреть телевизионную версию концерта, точно будете подпевать.

Принимают участие в проекте Анатолий Ярмоленко, Нина Богданова, Саша Немо, группа «PROвокация». Артистов много, и они вам известны. Не буду раскрывать имена всех.

Обратите внимание на сцену. Киловатты света, сотни метров проводов и современная аппаратура. Столько техники – и все для того, чтобы все получилось ярко и зрелищно. Над этим трудится большая команда профессионалов.

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы постарались собрать лучшие номера за годы суверенной и независимой Беларуси. Появились новые песни. Новые театральные постановки. Хотим рассказать о подвиге и героизме наших людей в годы Великой Отечественной войны.

Группа «PROвокация», участники телевизионного проекта СТВ:
Подготовка началась месяц назад, собрались с Сергеем. Нам предложили исполнить песню «Потому что мы пилоты». Мы, конечно, сразу согласились, собрались, репетировали. Исполняем живьем. Репетировали вокал, придумывали постановку, подбирали балет. Логическое финальное завершение увидите на сцене.

Виктория Ходосок:
Обычно сюда просят не заходить и артистов (в данном случае участников проекта) без грима не показывать. Но мы люди честные, от вас скрывать ничего не будем.

Ирина Мартьянова, ведущая телевизионного проекта СТВ:
Вообще это нечестно – снимать нас в такой атмосфере и такой рабочей обстановке. Вот я даже сейчас, выражаясь нашим профессиональным языком, работаю не той зоной. Мне надо вот этой зоной.

Съемки проходят в режиме нон-стоп. В программе – десятки артистов. На запись каждого номера уходит буквально по 15-20 минут.

Виктория Ходосок:
Вот такой небольшой обзор съемочной площадки. В эфире вы увидите уже готовую двухчасовую программу 9 Мая.

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