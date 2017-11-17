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Что происходит с долларом?

17.11.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже заканчивается удешевлением доллара: 17 ноября на 0,18 копейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю неделю американец демонстрировал стабильный рост и даже заставил поволноваться держателей депозитов в белорусских рублях. Если обратить внимание на стоимость валютной корзины (именно она характеризует поведение белорусского рубля),

то она потеряла в цене незначительные 0,4 %.

По сути, с белорусским рублем абсолютно ничего не произошло, все в рамках колебаний иностранных валют на внешних рынках. Сегодня же евро в плюсе на 0,02 копейки, актуальный курс 2,36. За 100 российских торгуют 3 рубля 36 копеек.

Больше новостей экономики за 17 ноября здесь.

Что происходил с долларом?

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