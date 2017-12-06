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Что происходит за кулисами концерта «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске 6 декабря?

06.12.2017 - 17:24

Новости Беларуси. Во Дворце Республики готовятся к заключительному в 2017 году концерту «Золотой коллекции белорусской песни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект СТВ полюбился и публике, и артистам.

Только за 2017 год «Золотая коллекция» побывала в 7 городах и стала по-настоящему народным фестивалем. И вот теперь Минск.

Вечером 6 декабря зрители услышат более трех десятков легендарных хитов. На сцену выйдут не только исполнители, но и авторы полюбившихся композиций. Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Николай Скориков, Алена Ланская, Ядвига Поплавская и многие другие. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина.

Увидеть на экране лучшие номера проекта можно будет 25 декабря на нашем телеканале.

Подробности смотрите в видеоинформации.

Что происходит за кулисами концерта «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске 6 декабря?

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