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Что волнует белорусов: какие вопросы приходят на онлайн-сервис БЕЛТА накануне большого разговора с Президентом

28.02.2019 - 09:35

Новости Беларуси. Услышать ответы из первых уст. Белорусы активно пользуются возможностью задать свой вопрос главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На онлайн-сервис БЕЛТА, который открылся за несколько дней до большого разговора с Президентом, уже поступили десятки вопросов. Темы, которые волнуют граждан, самые разные: обеспеченность жильем, выплата пособий, поддержка многодетных семей. На уровне регионов красной нитью проходит проблема создания рабочих мест и роста уровня доходов населения.

Также не остаются в стороне вопросы образования, здравоохранения, спорта, развития социальной инфраструктуры. Не обходится и без личных просьб, указываются недоработки на уровне местной власти.

Самые интересные и важные из присланных посланий будут озвучены завтра, 1 марта, во время встречи Александра Лукашенко с представителями общественности, экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Всего участниками диалога станут более 200 человек.

Отметим, отправлять свои вопросы на электронную почту БЕЛТА можно и 28 февраля.

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