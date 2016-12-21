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Что ждет Минск в 2017: Андрей Шорец 20 декабря ответил на вопросы журналистов

21.12.2016 - 21:09

Новости Беларуси. Совершенствование работы ЖКХ, строительство арендного жилья, спортивных и социальных объектов, развитие инвестиционного потенциала, новогодний декор и подготовка к 950-летию Минска.

20 декабря мэр столицы Андрей Шорец ответил на вопросы журналистов.

Общение длилось около часа. Среди основных затронутых тем – строительство «Газпром-центра». По словам председателя Мингорисполкома, «Газпром» считает этот объект приоритетным и в ближайшее время планирует решить вопрос с финансированием.

А вот площадку на месте 2 городской больницы арабский инвестор начнет застраивать в самое ближайшее время. Буквально 19 декабря был подписан соответствующий договор. Продолжатся в 2017 году переговоры по другим стройплощадкам, на которых пока работы не ведутся.

Как рассказал мэр, в 2017 планируют решить вопрос чрезмерной транспортной загрузки в центре города.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
По разным направлениям идем. Изучаем как введение платности на кольцевой дороге для грузового автомобильного транспорта, так и ограничение въезда в центральную часть города (с возможностью введения платного). Изучаем мировой опыт, европейский в частности.

Например, опыт Турина, который, по мнению специалистов, чем-то напоминает по своей дорожной уличной сети город Минск. Поэтому я думаю, что в ближайшие полгода мы несем какие-то конкретные предложения для того, чтобы решить эту проблему.

По завершении пресс-коференции председатель Мингорисполкома наградил журналистов по итогам работы за 2016 год. Благодарности мэра за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад во всестороннее освещение актуальных вопросов жизнедеятельности Минска удостоены 10 представителей столичных и республиканских СМИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них и наша коллега – заведующая отделом «Столичные подробности», телеведущая Екатерина Забенько.

Екатерина Забенько, заведующая отделом «Столичные подробности»:
Эта благодарность для меня особенно важна, потому что большая часть моей профессиональной деятельности связана с непосредственно новостями города Минска и работой Мингорисполкома.

Очень приятно получать эту благодарность именно в ратуше. Я как корреспондент когда-то освещала строительство этого здания. А теперь, благодаря креативности председателя  Мингорисполкома Андрея Шорца и, конечно же, всей команды, понимать, чем я занимаюсь, люди на улице смогут не только по моему лицу, но и по спине.*

*Надпись на майке: «Это я рассказываю самые интересные новости о Минске».

Что ждет Минск в 2017: Андрей Шорец 20 декабря ответил на вопросы журналистов

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