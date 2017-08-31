Чтобы тебе была память: в Узденском районе нашли и благоустроили могилу героини Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. На Узденщине восстановили заброшенное захоронение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местный житель Владимир Забора во время благоустройства сельского кладбища агрогородка Кухтичи случайно наткнулся на каменный крест: он принадлежал Зинаиде Чаглей. Эта женщина – герой Великой Отечественной войны, она была удостоена Ордена кавалера второй степени. Она же являлась и хорошей знакомой Владимира – того человека, который случайно нашел ее захоронение.

Владимир Забора, местный житель:

Смотрю – крест. Я его поднял, читаю – та. Та красавица, но ее тут не видно. Чаглей Зинаида Юльяновна. Взялся за этот крест и сказал:

«Зинаида Юльяновна, пока бьется мое сердце, клянусь, я найду какой-то выход, чтобы тебя увековечить, чтобы тебе была память».

Восстанавливали могилу с помощью Узденского районного Союза офицеров. Откликнулась на это дело и одно из местных предприятий. Общими усилиями захоронение приобрело достойный облик.