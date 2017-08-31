новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Чтобы тебе была память: в Узденском районе нашли и благоустроили могилу героини Великой Отечественной войны

31.08.2017 - 18:28

Новости Беларуси. На Узденщине восстановили заброшенное захоронение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местный житель Владимир Забора во время благоустройства сельского кладбища агрогородка Кухтичи случайно наткнулся на каменный крест: он принадлежал Зинаиде Чаглей. Эта женщина – герой Великой Отечественной войны, она была удостоена Ордена кавалера второй степени. Она же являлась и хорошей знакомой Владимира – того человека, который случайно нашел ее захоронение.

Владимир Забора, местный житель:
Смотрю – крест. Я его поднял, читаю – та. Та красавица, но ее тут не видно. Чаглей Зинаида Юльяновна. Взялся за этот крест и сказал:

«Зинаида Юльяновна, пока бьется мое сердце, клянусь, я найду какой-то выход, чтобы тебя увековечить, чтобы тебе была память».

Восстанавливали могилу с помощью Узденского районного Союза офицеров. Откликнулась на это дело и одно из местных предприятий. Общими усилиями захоронение приобрело достойный облик.

Чтобы тебе была память: в Узденском районе нашли и благоустроили могилу героини Великой Отечественной войны
Чтобы тебе была память: в Узденском районе нашли и благоустроили могилу героини Великой Отечественной войны
Фото. Чтобы тебе была память: в Узденском районе нашли и благоустроили могилу героини Великой Отечественной войны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл
В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл
Останки воинов Красной армии перезахоронят в Быховском районе 17 июля
Останки воинов Красной армии перезахоронят в Быховском районе 17 июля
Останки красноармейца нашли в земле под Могилевом
Останки красноармейца нашли в земле под Могилевом
Останки 18 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили под Витебском
Останки 18 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили под Витебском
Капсулы с землей с мест захоронения советских солдат заложили 14 октября в Минске в Храме-памятнике в честь Всех Святых
Акция «Восстановление святынь»: капсулы с землей с мест захоронения советских солдат заложили в Минске
В Гродно с почестями перезахоронили останки свыше 1600 красноармейцев
В Гродно с почестями перезахоронили останки свыше 1600 красноармейцев
масштабное захоронение времен Великой Отечественной войны
В Борисове обнаружено масштабное захоронение времен Великой Отечественной войны
Перезахоронение останков
В Чаусском районе нашли захоронение советских воинов: герои навсегда останутся безымянными
Все новости по теме Перезахоронение останков
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru