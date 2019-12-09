«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси
Новости Беларуси. Большое чудо для самых маленьких. В Беларуси эту рабочую неделю открыла самая трогательная предновогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем впервые сразу по всей стране. Традиционный новогодний марафон добра согреет теплом тысячи детей-воспитанников детских домов и интернатов. Акцию вызвались поддержать уже более 100 организаций. В Минске первый новогодний утренник собрал гостей в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.
В волшебство зимнего праздника окунулась корреспондент Ксения Худолей.
Новогоднего чуда эти мальчики и девочки ждали уже несколько недель. Как только выпал первый снег и столица засверкала праздничными гирляндами, пришла пора готовиться к встрече с новым 2020-м. Одни вырезали снежинки, продумывали костюмы, другие – усердно разучивали песни и танцы.
С заботой о каждом ребёнке. Какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси во время акции «Наши дети»
Детский ансамбль «Зорачкі» сегодня по-взрослому собранный. Им предстояла не просто встреча с Дедом Морозом, а ответственный творческий тандем. Маленькие артисты несколько месяцев усердно готовились поздравить особенных гостей с наступающим праздником и подарить тепло, которого порой так не хватает.
Мия Сидорова, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:
Я хотела бы пожелать детям из детдома, чтобы поскорей бы их забрали из детдома и усыновили.
Анна Юнгина, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:
Я бы на Новый год пожелала детям из детдома, чтобы они стали радостными, чтобы не грустили, вместе веселились.
Старт акции «Наши дети» – добрая традиция. Именно 9 декабря начался отсчет предпраздничных дней, полных улыбок и трепетного ожидания.
В Национальном центре творчества детей и молодежи новогодний антураж дети создали своими руками. Выставочный зал наполнили лучшие работы творческого конкурса «Калядная зорка». И в эту зимнюю сказку на несколько часов окунулись дети, которые, к сожалению, лишены родительской заботы. Но, несмотря на трудности, верят в волшебство и умеют мечтать.
Владислав Серебряков, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:
Я себя в этом году хорошо вел и я попросил у Деда Мороза беспроводные наушники.
Артур Голуб, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:
Я попросил футбольную форму, футбольный мяч. Я хочу поддерживать нашу страну, играть за наш город Минск.
Акция «Наши дети» ежегодно привлекает все новых и новых участников. Под патронатом главы государства из скромной искры добра с 1995 года она выросла в масштабный марафон.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Мы определенную категорию охватываем детей, которые в силу определенных обстоятельств остались без внимания, возможно, без поддержки какой-то взрослых. Поэтому государство в эти чудесные дни особый акцент делает на эти категории. Посещаются дома-интернаты, детские дома, детские дома семейного типа. В этом году мы включили центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где дети с особыми потребностями находятся.
Скажу, что уже составлен плотный график, когда высшие должностные лица будут принимать участие в этой акции.
Кристина Генералова, методист Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Я хочу пожелать всем детям, чтобы их трудности все таяли просто как снежинки у них на ладошках. Чтобы они только улыбались и радовались всему, что происходит вокруг них.
Здесь дело не только в подарках, важнее эмоции. Ребята заряжаются ими на весь год и с новыми силами спешат учиться, дружить и просто жить.
Александра Мороз, воспитанница вспомогательной школы-интерната № 7 Минска:
Я бы хотела пожелать самого-самого удачного, самого хорошего. Чтобы в этот год у всех все было хорошо и чтобы улыбка сияла каждый день.
Андрей Тихончук, воспитанник вспомогательной школы-интерната № 11 Минска:
Счастья, здоровья, удачи. Чтобы все хорошо, чтобы мечты исполнялись.
Подарить новогоднее волшебство каждому маленькому белорусу – главная задача взрослых на ближайшие несколько недель. Ведь это наши дети и наша надежда.
Ксения Худолей, корреспондент:
Кульминацией по-настоящему волшебного марафона добра станет главная елка страны. Она пройдет во Дворце Республики. Назвать ее финальным аккордом нельзя, ведь и после наступления Нового года череда чудес продолжится.
В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров
Новости Беларуси. Более 200 елочных базаров откроют в Минской области. Приобрести новогоднюю красавицу можно будет начиная с 20 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В каждом райцентре развернутся точки продаж: от одной до десяти. Населенные пункты уже выбирают площадки для размещения торговых рядов. Так, в Крупках остановились на двух вариантах: площадь у торгового центра и городской рынок.
Олег Луговцов, начальник питомника Крупского лесхоза:
На елочном базаре можно будет приобрести дерево новогоднее (это сосна, ель), а также новогодние букеты и ель в кадке. Цена будет составлять на новогоднее дерево от 13 до 16 рублей, в зависимости от высоты дерева. Ель в кадке будет стоить от 14 рублей, а новогодний букет будет стоить 5 рублей.
Кстати, спрос именно на живые деревья снова растет. Только в центральном регионе в 2019 году планируют продать около 40 тысяч елей. Из них 2000 – реализовать в Крупском районе.
Анатолий Кукушкин, лесничий Селявскага лесничества Крупского лесхоза:
Ориентируемся на показатели прошлого года. Допустим, наше лесничество в прошлом году заготовило и продало 500 елей новогодних – минимум, который будем продавать в этом году. Но если появятся какие-то контракты у лесхоза на поставку новогодних деревьев за пределы Республики Беларусь, значит, по максимуму будем продавать.
Основная масса елей, которую покупает наше белорусское население – от метра до полутора. Есть отдельные, которые покупают выше.
Приобрести елки желающие смогут и в самих лесничествах (именно там предлагают самые низкие цены). А вот дорогим вариантом станет незаконная вырубка деревьев. Контроль за хвойными сейчас усиливают, в ход идут в том числе фотоловушки. Обычным любителям легкой наживы грозит штраф более 1200 рублей, а недобросовестным предпринимателям – почти 5000.