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Чтобы все притекающие к иконе получали радость и утешение: в храме Александра Невского прошла праздничная литургия

15.06.2017 - 18:57

Новости Беларуси. В храме Александра Невского – праздничная литургия в честь чудотворной иконы Божией Матери Марьиногорской. По традиции, ее чествуют ежегодно в девятый четверг после Пасхи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздничные мероприятия начались с крестного хода, а затем переместились в храм. Там епископы Белорусской православной церкви провели торжественную литургию.

Икона Божией Матери Марьиногорской – как считают верующие – действительно обладает силой.

Она помогает каждому, кто искренне обращается к ней с просьбами. Интересна и история иконы. Его написали в XIX веке, а в советское время потеряли. К верующим – не менее чудесным образом – образ вернулся 16 лет назад.

Ирина Целкова, директор воскресной школы в храме Александра Невского: 
Божья матерь действительно покровительствует нашему краю, нашему храму. Даже свидетельство то, что сегодня такая чудная погода. Благодарна Богу и Матери Божьей, что я живу и могу еще в своей жизни сделать что-то полезное, доброе, проставить Матерь Божью и Господа нашего, Иисуса Христа.

Венеамин Тупеко, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Хочется пожелать, чтобы все притекающие к иконе получали радость и утешение, исполнение во благих желаниях своих. И главное – чтобы наш народ духовно просвещался, укреплялся и

хранил то духовное наследие, которое досталось нам от наших духовных предков.

Чтобы все притекающие к иконе получали радость и утешение: в храме Александра Невского прошла праздничная литургия

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