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«Чтобы заниматься иконами, нужно духовную жизнь вести». Как создают уникальные иконы в Копыле

10.01.2018 - 16:08

Новости Беларуси. Несколько сотен икон в уникальной технике. В Копыле вот уже четверть века создают необычные произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это результат работы рук Натальи Панасюк. Женщина приехала в нашу страну из Казахстана и в местном приходе освоила до этого неизвестное ей занятие.

Кроме художественной реставрации, мастерица владеет искусством рельефной металлопластики – украшает образа художественной фольгой, а с недавнего времени еще и бисером.

Наталья Панасюк, реставратор икон:
Чтобы заниматься иконами, нужно духовную жизнь вести: молиться, вычитывать акафисты, каноны. Только иконы делаются с благословения священников.

Художественными материалами для новых произведений помогают прихожане. Только в Копыльской Спасо-Вознесенской церкви около 120 образов рук этого мастера. Иконы, созданные Натальей Панасюк, можно встретить по всей Беларуси, в России, Украине и даже Израиле.

«Чтобы заниматься иконами, нужно духовную жизнь вести». Как создают уникальные иконы в Копыле

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