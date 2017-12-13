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Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом

13.12.2017 - 23:29

Новости Беларуси. В новом формате и в новом четком качестве: команда СТВ продолжает подготовку «Новогодней ночи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 декабря на съемочной площадке друг друга сменяли четыре десятка самых известных и любимых исполнителей.

Музыкальную атмосферу в вашем доме в новогоднюю ночь будут создавать Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева, Вера Полякова и многие другие.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я хочу пожелать всем нам в новом году, чтобы те мечты, которые нас не должны покидать, чтобы они сбывались. Чтобы мы были счастливы каждую минуту своей жизни. Чтобы жизнь нам улыбалась, чтобы все получалось.

Искуи Абалян, певица:
Самые наилучшие пожелания телеканалу СТВ, вам, дорогие мои журналисты, все, работающие на этом канале, всем вашим почитателям и поклонникам. Чтобы этот год – мой год, Собаки – принес всем исключительное удовольствие, счастье, радость, и много-много успехов и побед.

Новогодние атрибуты – конфетти, бенгальские огни и, конечно, музыка. Наша команда сейчас усердно трудится, чтобы 31 декабря за час до полуночи вместе с телеканалом СТВ вы смогли окунуться в атмосферу праздника.

Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом

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Источник фото: http://sudexpert.gov.by/ru/index.html
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