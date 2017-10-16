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Чувствует мир тончайшими струнами души: победительница конкурса «Мисс мира на коляске» Александра Чичикова рассказала, как изменилась её жизнь

16.10.2017 - 22:18

Новости Беларуси. Героиня нашего следующего материала, судя по всему, обладает не меньшей силой духа и по популярности могла бы потягаться с самыми видными политиками. Это Александра Чичикова – победительница конкурса «Мисс мира на коляске».  Новость о победе белоруски недавно облетела  информационные ленты. И девушка все еще окружена вниманием. С победой в непростом состязании  Александру поздравил  Президент Беларуси, о чем она рассказала в социальных сетях. 

Среди 25 участниц со всего мира наша Александра стала лучшей. Всех этих девушек объединяет одна особенность… Но когда смотришь на таких улыбчивых, красивых и целеустремлённых – открываешь и в собственной жизни иные ценности и приоритеты.

Александра Чичикова:
Я вышла, у меня слёзы на глазах, потому что это то ощущение, которое невозможно передать словами. Это и восхищение. И радость и гордость.

Мисс Мира оказалась в инвалидной коляске 6 лет назад. Несчастный случай изменил её жизнь, жизнь близких и родных. Только девушка сдаваться не собиралась. Она студентка и совмещает успешно учёбу с работой. Играет в театре. Ценит настоящих людей. Потому что они всегда рядом, на них можно положиться.

Когда ловишь на себе этот открытый, добрый и такой искренний взгляд, то тебя завораживает… И кажется, что хрупкая Саша чувствует мир тончайшими струнами души, которые нельзя настроить искусственно. Они словно дар. А сегодня получила поздравление и подарок от Президента. Долго не могла поверить, пока не увидела собственными глазами.

Александра Чичикова:
Это ощущение, что тобой дорожат. Дорожат люди, дорожит государство. Это приятный подарок, приятное внимание, которое сделано от самого Президента. Это чувство, что тебя не забыли, не оставили.

Во время конкурса участниц просили высказать пожелание всему миру. Александра знала точно, что она скажет, ведь с таких слов начинается каждый день в её жизни.

Александра Чичикова:
Я сказала, чтобы они бороли свои страхи. Если страх одолевает тебя, то ты не будешь знать, что могло бы случиться, если бы не преодолела и не пошла бы дальше.

Много было поздравлений и пожеланий. Да и сейчас продолжают звонить и писать. Популярность, поклонники. Вот и мы решили не упускать свой шанс.

Сбылась и ещё одна мечта. Одним из главных призов конкурса стал сертификат на отдых в любой точке мира. А вот куда Мисс Мира отправиться, для неё и самой пока загадка.

Чувствует мир тончайшими струнами души: победительница конкурса «Мисс мира на коляске» Александра Чичикова рассказала, как изменилась её жизнь

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