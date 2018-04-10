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«Цифра должна быть гораздо выше». Как нарастить экспорт белорусских товаров и услуг, обсудили в Совете министров

10.04.2018 - 19:48

Новости Беларуси. Беларусь наращивает экспорт товаров и услуг. В январе-феврале он увеличился на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры назвали в Совете министров.

Самый большой прирост – более 800 миллионов долларов – приходится на рынок Европейского союза. В планах – активизировать продажу отечественных услуг. Сегодня среди самых востребованных – транспортные (их доля в общем объеме – почти 50 %), а также компьютерные. Задача – расширять и другие виды услуг.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Есть еще банковские, страховые, образовательные, туристические и другие услуги, поэтому если брать наше белорусское торговое сальдо, то, конечно, услуги позволяют компенсировать дефицит в товарах, дефицит в торговле в товарах.

Но вместе с тем услуги составляют всего лишь на сегодняшний день 21,2 % в нашем экспорте. Конечно, для страны, расположенной в центре Европы, эта цифра должна быть гораздо выше.

Напомним, белорусская экспортная программа направлена на расширение поставок отечественных товаров и услуг, в первую очередь инновационных и высокотехнологичных.

«Цифра должна быть гораздо выше». Как нарастить экспорт белорусских товаров и услуг, обсудили в Совете министров

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