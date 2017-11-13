﻿ Citroen загорелся на ходу на площади Победы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Citroen загорелся на ходу на площади Победы

13.11.2017 - 23:23

Новости Беларуси. 13 ноября на площади Победы прямо на ходу загорелся Citroen Xsara, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возгорание произошло в двигательном отсеке.

Водитель тут же остановился и вызвал пожарных. Спасатели приехали через несколько минут и потушили машину. Предположительно произошло короткое замыкание. Никто не пострадал.

К вечеру ситуация на столичных дорогах усложнилась.

Мелкие аварии привели к пробкам. Из-за выпавшего мокрого снега на магистралях скользко. ГАИ призывает водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию.

Citroen загорелся на ходу на площади Победы
Citroen загорелся на ходу на площади Победы
Фото. Citroen загорелся на ходу на площади Победы
Citroen загорелся на ходу на площади Победы
Фото. Citroen загорелся на ходу на площади Победы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Слуцком районе во время движения загорелся Dodge Caravan: кадры с места событий
В Слуцком районе во время движения загорелся Dodge Caravan: кадры с места событий
В Минске на перекрестке загорелся Nissan Primera: видео очевидцев
В Минске на перекрестке загорелся Nissan Primera: видео очевидцев
Утром на МКАД горела Audi: видео очевидцев
Утром на МКАД горела Audi: видео очевидцев
Фотофакт: в Минске горел автобус
Фотофакт: в Минске горел автобус
В Канаде из-за огромных пожаров эвакуированы 46 тысяч человек
В Канаде из-за огромных пожаров эвакуированы 46 тысяч человек
В тамбуре поезда Минск-Брест произошел пожар‍
Пожар произошел в тамбуре поезда Минск-Брест
Во Львове на ходу загорелся трамвай: видеофакт
Во Львове на ходу загорелся трамвай: видеофакт
3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске
3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске
Все новости по теме Пожар в автомобиле
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru