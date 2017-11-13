Citroen загорелся на ходу на площади Победы

Новости Беларуси. 13 ноября на площади Победы прямо на ходу загорелся Citroen Xsara, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возгорание произошло в двигательном отсеке.

Водитель тут же остановился и вызвал пожарных. Спасатели приехали через несколько минут и потушили машину. Предположительно произошло короткое замыкание. Никто не пострадал.

К вечеру ситуация на столичных дорогах усложнилась.

Мелкие аварии привели к пробкам. Из-за выпавшего мокрого снега на магистралях скользко. ГАИ призывает водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию.