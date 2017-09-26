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«Цмоки-Минск» – «Будивельник». 26 сентября решится дальнейшая судьба белорусов в баскетбольной Лиге чемпионов

26.09.2017 - 16:20

Новости Беларуси. В Киеве 26 сентября решится дальнейшая судьба минских «Цмоков» в баскетбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Драконы» проведут здесь ответную дуэль второго раунда квалификации с клубом «Будивельник».

В первой баталии, которая состоялась на белорусском паркете, наш клуб добился победы – 69:64. Если преимущество удастся сохранить, «Цмоки» отправятся в пару к французском «Нантеру» в заключительном круге квалификации. Добавлю, что поединок с «Будивельником» начнется в 19:00.

«Цмоки-Минск» – «Будивельник». 26 сентября решится дальнейшая судьба белорусов в баскетбольной Лиге чемпионов

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