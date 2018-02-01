﻿ Цуркин о Кубке Беларуси по плаванию: «К старту подошел с холодной головой» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Цуркин о Кубке Беларуси по плаванию: «К старту подошел с холодной головой»

01.02.2018 - 01:24

Новости Беларуси. В Бресте 31 января стартовал Кубок страны по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем турнир носит статус международного – в город над Бугом прибыли спортсмены из России, Украины, Латвии, Узбекистана и Молдовы. Белорусы серьезно отнеслись к этому старту: участвуют лидеры сборной – Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и другие. В 2018 году у наших пловцов несколько серьезных соревнований – чемпионаты Европы (в том числе среди юниоров), а также третьи Юношеские Олимпийские игры. Кубок Беларуси является отбором на эти турниры.

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
На этом турнире мы надеемся, что наши ведущие спортсмены отберутся на европейский чемпионат, который пройдет летом этого года в Глазго. Отберутся на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут осенью в Буэнос-Айресе. Сегодня утренние старты показали, что спортсмены действительно готовы. Национальная команда проходила подготовку здесь, в этом бассейне на сборе. Я думаю, их результаты будут достойными.

Евгений Цуркин, член национальной команды Беларуси по плаванию:
Что готовили, все получилось. К старту подошел с холодной головой. Я знаю, к чему я иду – это чемпионат Европы летний. Поэтому в такой немножко рабочей атмосфере проходят эти старты. По сути, я болел, я сейчас не в самой лучшей форме – я не брился. Но я знал, что мне позволит мое нынешнее состояние отобраться на этот чемпионат Европы, поэтому так и подходим к нему.

Цуркин о Кубке Беларуси по плаванию: «К старту подошел с холодной головой»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске
IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение?
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение?
Чемпионат Европы на короткой воде стартовал в Дании: за кого болеем
Чемпионат Европы на короткой воде стартовал в Дании: за кого болеем
Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси
Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси
Адреналин, ледяная вода и спортивный интерес: как зимнее плавание влияет на здоровье?
Адреналин, ледяная вода и спортивный интерес: как зимнее плавание влияет на здоровье?
Итоги ЧМ. Пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович в ТОП-10 сильнейших
Итоги ЧМ. Пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович в ТОП-10 сильнейших
Павел Санкович и Илья Шиманович стали призерами этапа Кубка мира в Токио
Павел Санкович и Илья Шиманович стали призерами этапа Кубка мира в Токио
Евгений Цуркин приплыл в Пекине вторым на дистанции 100 метров баттерфляем
Евгений Цуркин приплыл в Пекине вторым на дистанции 100 метров баттерфляем
Все новости по теме Плавание
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru