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Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси

23.08.2019 - 17:10

Новости Беларуси. Раубичи снова в центре внимания. Здесь проходит летний чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 августа, Дарье Домрачевой был вручен Малый хрустальный глобус по итогу гонок преследования сезона 2014-2015. Награда нашла своего героя после пересмотра итогов выступления российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которая нарушила антидопинговые правила. Это решение позволило Домрачевой подняться в рейтинге на 12 место, обогнав финку Кайсу Макарайнен.

Кроме того, Дарье Домрачевой была презентована винтовка – подарок от Президента Александра Лукашенко, а также был вручен памятный знак от Белорусской федерации биатлона.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Приятное такое напоминание о том сезоне, о том ярком, насыщенном сезоне. Здорово, что сегодня эти эмоции, воспоминания воплотились в такую награду, которая у меня в руках.

Конечно, необычно получать призы спустя несколько лет после их завоевания, но от этого награда не становится менее ценной для меня, и мне не менее приятно.

Люди в материале: Дарья Домрачева
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Была свидетельницей. Дарья Домрачева показала трогательные фото со свадьбы Надежды Скардино

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Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала фото со свадьбы подруги Надежды Скардино.

Трогательные снимки олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram. В комментарии к посту спортсменка поблагодарила молодоженов за праздник и пожелала семье всего самого лучшего.

Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:
Не успев с фото по горячим следам, все равно пусть эти яркие кадры украсят мою ленту. Своими пожеланиями и поздравлениями одарили молодожёнов лично всей семьёй. А здесь хочу ещё раз сказать спасибо Мартину и Наде за приятный день, трогательные эмоции и весёлый праздник!

Как прошла свадьба белорусской биатлонистки смотрите здесь.  

Фото: instagram.com/dadofun

В конце поста Дарья Домрачева обратилась к Надежде Скардино и отметила, что ей было приятно всплакнуть свадьбе подруги. К слову, Дарья была еще и свидетельницей.

Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:
Ну и конечно, спасибо, что доверила засвидетельствовать ваш союз.

Фото: instagram.com/dadofun

Надежда Скардино и швейцарский биатлонист Мартин Ягер познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане, а сыграли свадьбу 17 августа этого года. Церемония прошла в Беларуси, а для родственников жениха торжество дублировалось на немецкий язык. 

В скором времени молодожены готовятся стать родителями (читать далее). 