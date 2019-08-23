Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус и винтовку от Президента Беларуси
Новости Беларуси. Раубичи снова в центре внимания. Здесь проходит летний чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 23 августа, Дарье Домрачевой был вручен Малый хрустальный глобус по итогу гонок преследования сезона 2014-2015. Награда нашла своего героя после пересмотра итогов выступления российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которая нарушила антидопинговые правила. Это решение позволило Домрачевой подняться в рейтинге на 12 место, обогнав финку Кайсу Макарайнен.
Кроме того, Дарье Домрачевой была презентована винтовка – подарок от Президента Александра Лукашенко, а также был вручен памятный знак от Белорусской федерации биатлона.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Приятное такое напоминание о том сезоне, о том ярком, насыщенном сезоне. Здорово, что сегодня эти эмоции, воспоминания воплотились в такую награду, которая у меня в руках.
Конечно, необычно получать призы спустя несколько лет после их завоевания, но от этого награда не становится менее ценной для меня, и мне не менее приятно.
Была свидетельницей. Дарья Домрачева показала трогательные фото со свадьбы Надежды Скардино
Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала фото со свадьбы подруги Надежды Скардино.
Трогательные снимки олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram. В комментарии к посту спортсменка поблагодарила молодоженов за праздник и пожелала семье всего самого лучшего.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Не успев с фото по горячим следам, все равно пусть эти яркие кадры украсят мою ленту. Своими пожеланиями и поздравлениями одарили молодожёнов лично всей семьёй. А здесь хочу ещё раз сказать спасибо Мартину и Наде за приятный день, трогательные эмоции и весёлый праздник!
Как прошла свадьба белорусской биатлонистки смотрите здесь.
Фото: instagram.com/dadofun
В конце поста Дарья Домрачева обратилась к Надежде Скардино и отметила, что ей было приятно всплакнуть свадьбе подруги. К слову, Дарья была еще и свидетельницей.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Ну и конечно, спасибо, что доверила засвидетельствовать ваш союз.
Фото: instagram.com/dadofun
Надежда Скардино и швейцарский биатлонист Мартин Ягер познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане, а сыграли свадьбу 17 августа этого года. Церемония прошла в Беларуси, а для родственников жениха торжество дублировалось на немецкий язык.
В скором времени молодожены готовятся стать родителями (читать далее).