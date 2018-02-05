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«Дарэмна супраціўляцца развіццю інтэрнэта». Какие темы обсудили на коллегии Министерства информации

05.02.2018 - 15:30

Новости Беларуси. Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром. О развитии медиасферы говорили 5 февраля на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В современном мире главную роль на себя берут электронные технологии. Уже сейчас у каждого печатного СМИ есть сайт, а последний тренд – развитие еще и своего интернет-телевидения и радиовещания. Такие проекты реализуются и в нашей стране.

Что касается в целом развития электронных СМИ, то здесь стоит амбициозная задача. До ноября 2018 года все белорусские телеканалы должны перейти на  работу в формате HD. Кстати, СТВ – первая общенациональная телекомпания, которая уже начала вещание в формате высокой четкости. 

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
Асноўныя пасылы, яны прагучалі ў нядаўніх выступленнях Прэзідэнта нашай краіны. У прыватнасці, выступаючы на ўручэнні прэміі «За духоўнае адраджэнне», спецыяльнай прэміі Прэзідэнта, ён сказаў пра тое, што існуе вельмі шмат выклікаў, звязаных з электроннымі тэхналогіямі ў медыйнай сферы, і сказаў, што дарэмна сапраціўляцца развіццю інтэрнэта, развіццю электронных медыйных тэхналогій. Трэба ўмець імі кіраваць, умець з імі супрацоўнічаць. Безумоўна, акцэнт у нашай рабоце будзе звернуты на інтэрнет, сацыяльные сеткі, на тыя акаунты, якія даводзяць сёння інфармацыю да спажыўца.

Все новые веяния и тенденции должны быть отражены в законодательстве. В 2017 разработаны изменения и дополнения во многие основополагающие документы, в том числе в закон о СМИ. Это связано с гармонизацией законодательства в рамках Евразийского экономического союза и устранением пробелов в сфере регулирования работы средств массовой информации. 

По мнению экспертов, сейчас СМИ должны более активно продвигать свой контент в интернете (в том числе использовать социальные сети) и выпускать свой качественный информационный продукт. Кстати, в 2017 году, судя по подписке, печатным СМИ, кроме журналов, удалось удержать читателя. Но хуже газеты стали продаваться в розницу.

«Дарэмна супраціўляцца развіццю інтэрнэта». Какие темы обсудили на коллегии Министерства информации

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