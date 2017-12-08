Дарья Домрачева победила в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Новости Беларуси. Дарья Домрачева стала победительницей спринта на Этапе Кубка мира в Хохфильцене. Это первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери.

Биатлонистка преодолела дистанцию с результатом 22 минуты 40,2 секунды. Домрачева не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Погодные условия во время гонки были неблагоприятные.

Фото: twitter.com/IBU_WC

Серебро завоевала Анастасия Кузьмина из Словакии. Третью строчку заняла Доротея Вирер из Италии.

Надежда Скардино заняла 26 место, Ирина Кривко – 35-я, Дарья Юркевич — 83-я.