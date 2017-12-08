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Дарья Домрачева победила в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

08.12.2017 - 17:49

Новости Беларуси. Дарья Домрачева стала победительницей спринта на Этапе Кубка мира в Хохфильцене. Это первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери.

Биатлонистка преодолела дистанцию с результатом 22 минуты 40,2 секунды. Домрачева не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Погодные условия во время гонки были неблагоприятные.

Фото: twitter.com/IBU_WC

Серебро завоевала Анастасия Кузьмина из Словакии. Третью строчку заняла Доротея Вирер из Италии.

Надежда Скардино заняла 26 место, Ирина Кривко – 35-я, Дарья Юркевич — 83-я.

29 ноября Надежда Скардино победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (подробности здесь).

Фото: twitter.com/IBU_WC
twitter.com/IBU_WC
Фото. twitter.com/IBU_WC

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