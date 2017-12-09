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Дарья Домрачева поблагодарила фанатов после победы в спринте

09.12.2017 - 15:15

Новости Беларуси. 8 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала первую победу после рождения дочери. 

Спортсменка стала лучшей в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене.

Домрачева показала хороший ход на дистанции и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. 

Фото: instagram.com/dadofun

После триумфа спортсменка опубликовала пост в соцсетях, где поблагодарила фанатов. 

Дарья Домрачева: 
Спасибо всем, кто верит! Хороший день. 

Подписчики биатлонистки отметили, что она «мама-чемпион». 

«Мама и чемпион, счастья Вам, любим Вас и болеем за Вас, гордимся Вами, новых побед!» 

Фото: instagram.com/dadofun

«Даша, молодец! Ты лучшая и в который раз доказала это, мы очень рады за тебя и болеем за тебя. Удачи тебе в следующих гонках!». 

Нынешняя победа стала 29 для биатлонистки – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/dadofun

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