Дарья Домрачева поблагодарила фанатов после победы в спринте

Новости Беларуси. 8 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала первую победу после рождения дочери.

Спортсменка стала лучшей в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене.

Домрачева показала хороший ход на дистанции и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Фото: instagram.com/dadofun

После триумфа спортсменка опубликовала пост в соцсетях, где поблагодарила фанатов.

Дарья Домрачева:

Спасибо всем, кто верит! Хороший день.

Подписчики биатлонистки отметили, что она «мама-чемпион».

«Мама и чемпион, счастья Вам, любим Вас и болеем за Вас, гордимся Вами, новых побед!»

Фото: instagram.com/dadofun

«Даша, молодец! Ты лучшая и в который раз доказала это, мы очень рады за тебя и болеем за тебя. Удачи тебе в следующих гонках!».