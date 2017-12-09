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Дарья Домрачева прокомментировала решение МОК по сборной России на ОИ-2018

09.12.2017 - 16:35

Новости Беларуси. После победы в спринте белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала главную тему нынешней недели – решение МОК по сборной России на Олимпиаде в Южной Корее. 

Слова белоруски приводит championat.com. 

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила: сложно, когда ты на соревновании без флага и гимна. 

Дарья Домрачева: 
Без этих атрибутов будет сложно на Олимпиаде. Важна мотивация и хороший толчок в понимании, что ты представляешь не только себя, но и всю страну. Все спортсмены, которые последуют этому правилу, будут в порядке. Они в Корее будут нести всю ответственность. 

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Фото: instagram.com/dadofun

Биатлонистка также добавила, что она не особо следит за разбирательством и не знает нюансов, потому что информации было много и она не знала, как может ее прокомментировать. 

Напомним, 5 декабря МОК принял решение остранить сборную России от зимней Олимпиады в Южной Корее. Однако «чистым спортсменам» комитет разрешил выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. 

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