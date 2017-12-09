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Дарья Домрачева стала третьей в гонке преследования на этапе КМ

09.12.2017 - 17:23

Новости Беларуси. Второй день этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершился очередным призовым местом Дарьи Домрачевой. Трехкратная олимпийская чемпионка финишировала третьей в гонке преследования. Третье место с одним промахом в гонке. 

На старт белоруска вышла первой с преимуществом в 22 секунды над ближайшей преследовательницей Анастасией Кузьминой из Словакии. Борьба за призовые места со старта разыгралась среди трех спортсменок. Это финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина и белоруска Дарья Домрачева. 

На финише Кузьмина стала первой, Мякяряйнен завоевала серебро, а Домрачева замкнула тройку призеров.

Фото: twitter.com/IBU_WC

Три белоруски попали в топ-20. Ирина Кривко стала девятой, а Надежда Скардино заняла 19 место.

Накануне Дарья Домрачева победила в спринте впервые после того, как стала мамой. 

Дарья Домрачева поблагодарила фанатов после победы в спринте

Фото: twitter.com/IBU_WC

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