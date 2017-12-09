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Дарья Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

09.12.2017 - 20:52

Новости Беларуси. Дарья Домрачева снова в призах. Белорусская биатлонная прима поднялась на подиум во второй кряду гонке этапа кубка мира в Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне Дарья выиграла спринт, а сегодня первой ушла на старт гонки преследования. Белоруска относительно чисто стреляла – всего один промах на четырех огневых рубежах.

А вот ход по лыжке оставлял желать лучшего. В итоге Домрачева – третья. Первое место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии. Второй финишировала финка Кяйса Макарайнен.

Выделим также молодую белоруску Ирину Кривко. Промахов она не допустила и заняла высокое девятое место. Надежда Скардино – 19-ая. 

Гонка преследования у мужчин прошла чуть раньше. Победу в ней праздновал норвежец Йоханес Бё. Он почти на минуту опередил ближайшего преследователя словенца Якова Фака. Замкнул тройку француз Мартен Фуркад.

Дарья Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

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