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«Дать шанс каждому проявить себя». Дэйв Льюис собрал 26 лучших хоккеистов на учебно-тренировочный сбор на «Минск-Арене»

30.01.2018 - 12:35

Континентальная хоккейная лига ушла в олимпийский отпуск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако лед «Минск-Арены» не пустует: 29 января его рассекали коньками «сборники», вызванные в главную команду страны Дэйвом Льюисом.

Несмотря на то, что хоккейная сборная Беларуси будет смотреть Олимпиаду в Корее по телевизору, подопечным Дэйва Льюиса все же предстоит скрестить клюшки с ее участниками. 30 января белорусы проведут в Москве спарринг со сборной России. Через день принимающая сторона выставит младший состав – U-23, но уже в Новогорске. А 6 февраля в Риге состоится игра «Беларусь-Канада».

Именно по этому поводу, ну и, конечно, с прицелом на предстоящий Чемпионат мира, главный тренер собрал 26 лучших, по его мнению, игроков на учебно-тренировочный сбор на «Минск-Арене». Удивительно, что в списках значится Андрей Коршунов, который считается лучшим защитником экстралиги, но по каким-то странным причинам уже долгое время был за бортом национальной команды.

Андрей Коршунов, защитник ХК «Неман»:
Обида – это нехорошее свойство. Никаких обид, всё нормально!

Супер-матчи. Конечно, это большая радость для каждого игрока индивидуально – сыграть против такой сборной России. Это, наверное, запомнится навсегда!

Есть изменения в тренерской бригаде. Андрей Мезин, отвечавший за большинство, уступил место Вячеславу Гусову, работающему в «Нефтехимике» из Нижнекамска, он должен подтянуть игру в меньшинстве.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Я ценю отличную работу Андрея Мезина. Но мы пользуемся формулой, как и для игроков  – дать шанс каждому проявить себя. Будем считать, что теперь Слава Гусов имеет возможность зарекомендовать себя, тем более, что его специализацияигра в меньшинстве.

Установка на предстоящие матчи как с Россией, так и с Канадой как всегда, реализация моментов, ну и, конечно, надо быстро играть и быстро восстанавливаться. Я надеюсь, мои парни покажут себя с лучшей стороны.

Чтобы определить, кто будет защищать последний рубеж на Чемпионате мира, в белорусский стан вызваны три вратаря, и каждый из них сыграет по матчу. В стартовой игре выйдет Михаил Карнаухов. Вообще, в трех поединках будут задействованы почти все хоккеисты. Коуч рассчитывает на помощь и тех, кто получил приглашение на сбор, но по различным причинам не приехал в Минск. Команда уже отправилась в Москву.

«Дать шанс каждому проявить себя». Дэйв Льюис собрал 26 лучших хоккеистов на учебно-тренировочный сбор на «Минск-Арене»

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