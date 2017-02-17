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Давать возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки

17.02.2017 - 20:48

Новости Беларуси. Потенциал молодых специалистов необходимо использовать рационально, а инновационные разработки должны приносить прибыль, уверен вице-премьер Михаил Русый. О качестве подготовки кадров 17 февраля говорили в Белорусском технологическом университете.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Вузовская наука не отстает и ничем не отличается (может, где-то более приземленная) от академической. Поэтому мы должны рационально, разумно использовать потенциал этих людей. И давать им возможность зарабатывать.

Есть разработка – применили – получайте деньги.

Белорусский технологический университет – крупный научный центр. Ежегодно вуз представляет около 300 новых разработок в области нефтехимии, микробиологии, информационных технологий, лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налажено сотрудничество с зарубежными институтами в сфере ядерных исследований.

Давать им возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки

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