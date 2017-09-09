новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска поучаствовали в празднованиях в Минске

09.09.2017 - 15:18

Поздравить белорусскую столицу с Днем рождения вышли тысячи горожан и гостей Минска. Официальные торжества стартовали утром 9 сентября у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы и венки к обелиску легли от руководства города и представителей общественных организаций. В знак памяти о тех, кто сделал нашу жизнь мирной, и благодаря кому белорусская столица стала по-настоящему любимой миллионами, сегодня звучало немало слов признательности. Для участия в праздничных мероприятиях прибыли представители городов-побратимов и городов-партнеров – всего делегации 12 стран.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Вчера всем понравилось новое лазерно-водное шоу, это была такая изюминка. Я думаю, что мы будем развивать этот формат в парке Победы. Сегодня мы открыли фестиваль воздухоплавания. Прекрасное мероприятие, даже сам имел удовольствие и честь полететь в одной из корзин. Сейчас фестиваль исторической реконструкции, ну и, конечно, самый большой торт, который может бесплатно попробовать каждый минчанин. Мира, добра, благополучия, комфортной, уютной жизни!

Майкл Эдвардс, лорд-мэр Ноттингема:
Побратимские отношения между Минском и Ноттингемом заключили в 1966-ом году. И настоящая причина, почему я сюда приехал, – еще раз сказать: «Давайте дружить, давайте будем сотрудничать».

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:
С самого начала наших взаимоотношений мы поставили задачу – чтобы работала экономика. Мы начали в этом году заменять наш трамвайный парк именно благодаря технологиям, которые отсюда, из минского предприятия.

Кульминацией дня станет вечерний салют. Продолжатся гуляния и 10 сентября: для минчан и гостей столицы подготовили полумарафон, историческую реконструкцию и мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста.

Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска присоединились к празднованиям в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Добра, мира, здоровья и счастья и улыбок: что желают Минску в День его рождения
Добра, мира, здоровья и счастья и улыбок: что желают Минску в его День рождения
9 пар из каждого района Минска поженились в юбилей столицы в городской ратуше
9 пар из каждого района Минска поженились в юбилей столицы в городской ратуше
Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд
Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд
Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День города
Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска
Где бы я ни была, я обожаю Минск: Инна Афанасьева поздравила столицу с 950-летием
Где бы я ни была, я обожаю Минск: Инна Афанасьева поздравила столицу с 950-летием
Фотофакт: как жители Минска отмечают 950-летний юбилей столицы (часть 2)
Мы по достоинству отметили 950-летие великого города Минска: Аркадий Берин о шоу «Поющие фонтаны»
Мы по достоинству отметили 950-летие великого города Минска: Аркадий Берин о шоу «Поющие фонтаны»
Фотофакт: как жители Минска празднуют День города (часть 1)
Все новости по теме День города в Минске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru