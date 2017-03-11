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Дебаты и голосование: как проходили выборы в Молодежную палату 5 созыва

11.03.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Избирательная компания в Молодежную палату 5 созыва при Минском городском совете депутатов близка к завершению. 11 марта сразу на полусотне избирательных участках столичные школьники выбирали будущих парламентариев-сверстников.

В прошлом созыве конкурс составил 5 человек на одно депутатское кресло.

Результаты нынешнего голосования станут известны уже 13 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красноборский избирательный округ, 10 утра. Ящик для голосования сперва проверят наблюдатели, и только после участковый комиссии в присутствии не менее трех человек опечатает урну. Алгоритм отработанный и знакомый.

Отдельное помещение, прозрачный ларец в поле зрения всей рабочей группы.

Здесь же кабинки для тайного голосования, при входе – обязательно фото кандидатов от округа и кратко их инициативы (чтобы было время передумать). И борются за депутатское кресло на этом 33 избирательном округе не богатыри, а три инициативные школьницы.

Голосующие:
Я считаю, что слабый пол – это самая активная часть нашего общество. Они самые яростные, готовы биться за свою идею.

Прежде всего, должен делать что-то для общества. И не в рамках не только одного какого-то конкретного направления.

В столице таких участков для голосования более полусотни. Правда, еще до того, как бюллетень с галочкой избиратель-таки опустит в урну, на каждом из них дебаты от будущих парламентариев. На сцене – все кандидаты, в зрительном зале – участники коллегий выборщиков. В единый день голосования это они выражают позицию своих школ и гимназий, и такой формат референдума у них впервые.

Елена Мазуркевич, директор Гимназии №31 Минска:
На базе нашей гимназии существует клуб молодого избирателя. За 4 года много встреч было организовано в Минском городском совете депутатов, в Палате представителей Республики Беларусь. То есть именно в этом клубе самые инициативные дети.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:
Маргарита, ну можно ли сказать, что Молодежная палата – это своего рода ступенька, чтобы в будущем уже стать полноправным депутатом и вносить инициативы на более высоком уровне?

Маргарита Козлова, кандидат в депутаты Молодежной палаты 5 созыва при Минском городском совете депутатов:
Я считаю, что любой опыт – это ступенька, тем более с таким большим опытом.

Анастасия Бенедисюк:
К тебе не раз сегодня обращались «Маргарита Юрьевна», ты стояла вот за этой трибуной. Каково это было, о чем ты думала и как настраивалась?

Маргарита Козлова:
На самом деле, это очень волнительно. Большая аудитория, аудитория умных людей, волнующихся. Я думаю, все получилось.

А получилось ли, узнаем уже 13 марта.

Ксении 16, в многодетной семье она старший ребенок: говорит, привыкла помогать и придумывать.

Маргарита Козлова:
Обязательно должны быть акции по благоустройству, развитие туризма (развиваем туризм – развиваем и экономику).

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Такие мероприятия позволяют оттачивать мастерство будущих политиков. И те ребята, которые представляли свои программы, они действительно содержат такие емкие направления. И для нас, парламентариев, очень интересно.

Молодежная палата при Мингорсовете депутатов работает уже с десяток лет. Срок полномочий юных парламентариев – 2 года.

Все это время молодые и инициативные будут совмещать учебу в школе и работу на сессиях в составе постоянных комиссий.

Дебаты и голосование: как проходили выборы в Молодежную палату 5 созыва

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